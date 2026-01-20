Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Filmin defensa el documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’, però entén les crítiques

L'entrada d'Ícaro: la semana en llamas al catàleg de la plataforma ha provocat baixes d'usuaris i desconeguts han fet pintades a la seu de la companyia

Un fotograma del documental ‘Ícaro: la setmana en flames’

Un fotograma del documental ‘Ícaro: la setmana en flames’ / Filmin

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

L’entrada al catàleg de Filmin del documental ‘Ícaro: la semana en llamas’ – que narra des del punt de vista dels policies nacionals les protestes de la tardor del 2019 contra la sentència del Procés- ha generat reaccions adverses i crides al boicot entre usuaris catalans d’aquesta plataforma, també catalana. I les protestes han fet un pas més, avui, amb pintades a la seu de la companyia a Barcelona.

Jaume Ripoll, director editorial de Filmin, va defensar a través d’un comunicat difós ahir a les xarxes socials l’entrada ‘Ícaro: la semana en llamas’ al catàleg de l’empresa, on estarà disponible, només, fins al 31 de gener. Tot i dir que “entén” que la decisió hagi pogut causar malestar en alguns espectadors, assenyala que “Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica” i remarca que, oferir-les als usuaris “no equival a subscriure’n l’enfocament”.

Les crítiques cap a la companyia, la majoria concentrades a X, afirmen que ‘Ícaro: la semana en llamas’ “blanqueja” l’actuació de la policia. Ripoll respon que, “A Filmin som conscients que els fets d’octubre de 2019 continuen sent una ferida oberta per a la societat catalana i per això entenem i el malestar que ha suscitat”.

Amb tot, el directiu afegeix que “programar una pel·lícula no equival a subscriure el seu enfocament” i que, en qualsevol cas, “Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica”. En aquest sentit, defensa que no només “proclamen” la pluralitat sinó que també la “demostren”. Al seu catàleg també es poden trobar mirades diferents sobre el ‘procés’, com ‘L’endemà’, ‘Catalunya-Espanya’ o ‘Ciutat morta’. “El cinema no ha de servir per confirmar el que ja pensem, sinó també per ajudar-nos a mirar de cara el que ens incomoda i amb esperit crític”, conclou.

La companyia, preguntada per l’agència de notícies EFE sobre si han notat el boicot, ha respost que “hi ha hagut algunes baixes”, però que, “sobretot, s’ha tractat d’un cas de soroll a les xarxes socials”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova

Filmin defensa el documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’, però entén les crítiques

Filmin defensa el documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’, però entén les crítiques

El Rec convoca la trentena edició per al mes de maig

El Rec convoca la trentena edició per al mes de maig

Bellaterra ajorna la consulta sobre la seva annexió a Sant Cugat i busca una posició unitària davant Cerdanyola

Bellaterra ajorna la consulta sobre la seva annexió a Sant Cugat i busca una posició unitària davant Cerdanyola

La FUB aprova un pressupost de 19,7 milions, un milió més que l'any passat

La FUB aprova un pressupost de 19,7 milions, un milió més que l'any passat

Desaparegut un home arrossegat per la riera de Palau-sator en un temporal que està provocant la crescuda dels rius

Desaparegut un home arrossegat per la riera de Palau-sator en un temporal que està provocant la crescuda dels rius

El menor que va atropellar un nen a Avià podria enfrontar-se a 6 anys de reclusió

El menor que va atropellar un nen a Avià podria enfrontar-se a 6 anys de reclusió

El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles

El CAE prima la formació presencial per allunyar-se de les pantalles

Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent

Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
Tracking Pixel Contents