Filmin defensa el documental sobre els aldarulls després de la sentència del ‘procés’, però entén les crítiques
L'entrada d'Ícaro: la semana en llamas al catàleg de la plataforma ha provocat baixes d'usuaris i desconeguts han fet pintades a la seu de la companyia
L’entrada al catàleg de Filmin del documental ‘Ícaro: la semana en llamas’ – que narra des del punt de vista dels policies nacionals les protestes de la tardor del 2019 contra la sentència del Procés- ha generat reaccions adverses i crides al boicot entre usuaris catalans d’aquesta plataforma, també catalana. I les protestes han fet un pas més, avui, amb pintades a la seu de la companyia a Barcelona.
Jaume Ripoll, director editorial de Filmin, va defensar a través d’un comunicat difós ahir a les xarxes socials l’entrada ‘Ícaro: la semana en llamas’ al catàleg de l’empresa, on estarà disponible, només, fins al 31 de gener. Tot i dir que “entén” que la decisió hagi pogut causar malestar en alguns espectadors, assenyala que “Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica” i remarca que, oferir-les als usuaris “no equival a subscriure’n l’enfocament”.
Les crítiques cap a la companyia, la majoria concentrades a X, afirmen que ‘Ícaro: la semana en llamas’ “blanqueja” l’actuació de la policia. Ripoll respon que, “A Filmin som conscients que els fets d’octubre de 2019 continuen sent una ferida oberta per a la societat catalana i per això entenem i el malestar que ha suscitat”.
Amb tot, el directiu afegeix que “programar una pel·lícula no equival a subscriure el seu enfocament” i que, en qualsevol cas, “Filmin no censura pel·lícules per la seva orientació ideològica”. En aquest sentit, defensa que no només “proclamen” la pluralitat sinó que també la “demostren”. Al seu catàleg també es poden trobar mirades diferents sobre el ‘procés’, com ‘L’endemà’, ‘Catalunya-Espanya’ o ‘Ciutat morta’. “El cinema no ha de servir per confirmar el que ja pensem, sinó també per ajudar-nos a mirar de cara el que ens incomoda i amb esperit crític”, conclou.
La companyia, preguntada per l’agència de notícies EFE sobre si han notat el boicot, ha respost que “hi ha hagut algunes baixes”, però que, “sobretot, s’ha tractat d’un cas de soroll a les xarxes socials”.
