Polèmica
El Consell Professional de TV3, contra el programa ‘Fanzone’ de Gerard Romero: "S’han traspassat línies vermelles"
El programa sobre el Barça només porta dues setmanes en antena
Marisa de Dios
El Consell Professional d’Informatius i Esports de TV3 ha llançat un dur comunicat en contra de ‘Fanzone’, el nou programa de la cadena catalana presentat per Gerard Romero i centrat en l’actualitat blaugrana, mentre surt en defensa d’un altre espai de la casa, ‘Onze’.
De fet, assenyalen el seu «malestar i perplexitat» davant els intents de la direcció de 3Cat d’«encaixar» ‘Fanzone’ a la graella «traspassant línies vermelles» i «menyspreant el Departament d’Esports».
Producció externa
«El programa ‘Onze’, del tot consolidat i amb una audiència fidel i cada vegada més gran, ha sigut desterrat, contraprogramat i, finalment, postergat gairebé fins a la mitjanit dels dijous», denuncien. «Tot, en benefici de ‘Fanzone’, una producció externa que no ha sigut ben rebuda ni pels telespectadors ni per la crítica especialitzada», recalquen.
«Considerem que la direcció de la tele no ha respectat el criteri dels diferents caps d’esports ni tampoc la feina dels seus professionals», apunten, alhora que asseguren que el nou programa «erosiona el servei públic».
Dos espais sobre el Barça
«L’emissió regular a la graella de dos espais d’idèntica i única temàtica (el Barça) suposa un fet tan impropi com inversemblant en una televisió pública», remarquen.
«Amb ‘Fanzone’, la direcció ha incidit en una aposta de ‘canal de club’ en el ‘prime time’ que ens sembla fora de lloc, fonamentada en el ‘tot per l’audiència’ i ben poc compatible amb la nostra missió d’atendre la diversitat. I més en un context tan ric com el de Catalunya pel que fa als clubs i esportistes», afirmen.
També els preocupa la coincidència d’un producte com ‘Fanzone’ amb les pròximes eleccions a la presidència del Barça. «TV3 ha de mantenir la neutralitat durant aquest procés, sense vincles explícits que puguin generar confusions entre l’audiència o la discòrdia en els candidats».
Mal ús del català
Fins i tot critiquen la qualitat del programa i el seu ús del català, assenyalant que «no es pot modernitzar empobrint». «Cap intent de reconnexió amb els públics més joves pot passar per sobre dels criteris fundacionals de TV3: tant pel que fa a la qualitat audiovisual dels formats i els continguts com per la difusió d’un bon català».
