L’AMI fa una crida pública per a la protecció del dret a la informació
L’Associació de Mitjans reclama, amb motiu del Dia del Periodista, garantir la llibertat de premsa
Regió7
Amb el títol «Defensar el periodisme és defensar el dret a la informació», l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), que agrupa un centenar de diaris i revistes de 25 grups de comunicació, agències de notícies i una empresa de radiodifusió, ha fet una crida conjunta als poders públics, les plataformes tecnològiques, els anunciants i la ciutadania «perquè, cadascú des de la seva responsabilitat, contribueixin a protegir el dret a la informació».
La declaració, que coincideix amb la celebració el 24 de gener del Dia del Periodista, s’articula a través de quatre punts: que les institucions garanteixin el marc jurídic que protegeix la llibertat de premsa i el secret professional, evitant usos indeguts de procediments que puguin silenciar els periodistes; que les polítiques públiques en matèria de mitjans s’orientin a reforçar la transparència i el pluralisme, assegurant que la ciutadania tingui accés a una oferta informativa diversa i de qualitat; que les plataformes digitals assumeixin responsabilitats en la difusió de continguts, en la creació d’un ecosistema digital més just, i promoguin models que afavoreixin la informació veraç i el periodisme independent; i que la societat civil i les empreses donin suport a models econòmics que sostinguin redaccions professionals, i que la ciutadania valori i defensi el periodisme rigorós davant la desinformació.
L’AMI considera en la seva declaració que la informació és un dret constitucional i que «aquest dret és inseparable de l’exercici professional del periodisme: sense mitjans independents i professionals no hi ha una garantia real d’accés a informació fiable i d’interès públic». Defensar el periodisme, argumenten els editors espanyols, és «defensar un dret fonamental. En un context de sobreabundància informativa, algoritmes que amplifiquen el soroll i actors que difonen continguts sense sotmetre’s a criteris editorials ni responsabilitats professionals, el periodisme professional esdevé la infraestructura imprescindible d’una democràcia informada».
L’AMI recorda que la informació veraç no és un producte més: és un bé públic que exigeix garanties legals, transparència en la propietat dels mitjans i models de negoci que n’assegurin la supervivència.
L’associació adverteix que existeixen «riscos preocupants» contra la llibertat de premsa. «Les amenaces són reals i diverses. Espanya ha avançat recentment en indicadors de llibertat de premsa, assolint el 2025 una de les seves millors posicions en l’índex de Reporters Sense Fronteres, però persisteixen riscos preocupants: pressions judicials sobre periodistes, litigis estratègics que poden intimidar la investigació, i factors econòmics que debiliten la pluralitat i la qualitat informativa».
La pluralitat i la sostenibilitat dels mitjans no són qüestions tècniques, adverteix l’entitat: «són condicions de la democràcia». Informes europeus i estatals «alerten sobre la concentració de la propietat, l’assignació esbiaixada de fons públics i les vulnerabilitats de l’ecosistema informatiu que posen en risc veus locals i alternatives indispensables per a la cohesió social». Com a conseqüència, «protegir la pluralitat exigeix transparència en la titularitat dels mitjans, normes clares sobre publicitat i intervenció pública, i polítiques que afavoreixin models de negoci sostenibles, especialment per al periodisme local».
«La professió periodística mereix protecció i reconeixement: condicions laborals que permetin investigar a fons, garantia efectiva del secret professional i mecanismes que protegeixin les fonts. Defensar el periodisme professional és també promoure condicions de treball compatibles amb el servei públic que la societat demana», subratlla el comunicat.
Aquesta declaració s’emmarca i reforça la campanya més recent de l’AMI, «El teu poder és estar informat. Protegeix el teu dret a la informació. Protegeix el periodisme». La campanya recorda que la responsabilitat de mantenir un ecosistema informatiu fort no és només de qui fa periodisme, «és un compromís col·lectiu. Un país millor informat és la millor garantia de drets i de convivència democràtica». En el marc del Dia del Periodista, l’AMI reafirma el seu compromís de «treballar amb transparència, rigor i defensa activa dels drets fonamentals vinculats a la informació». En aquest sentit, l’associació convida totes les institucions, associacions i la ciutadania a «unir esforços perquè el periodisme i el dret a la informació, essencials per a la llibertat pública, siguin respectats, protegits i enfortits».
