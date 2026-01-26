Colós de l’entreteniment
Dues sèries amb Luis Tosar, la vida de Raphael, nova pel·lícula de Cesc Gay…: Netflix Espanya presenta continguts per al 2026 i més enllà
Juan Manuel Freire
Arribarà un moment en què no parlem de cine i de tele, o d’entreteniment, sinó simplement de Netflix? Cada nou titular sobre la companyia amb seu a Los Gatos (Califòrnia) convida a aquesta classe de pronòstic. A finals de l’any passat va superar per primera vegada els 323 milions de subscripcions, un augment d’un 8% respecte a les que havia aconseguit al final de l’any anterior, segons els comptes que va presentar dimarts passat. Com bé és sabut i debatut, a l’horitzó hi ha la seva adquisició de les parts d’estudis i ‘streaming’ de Warner Bros. Discovery, més segura que mai després d’haver millorat la seva oferta per fer-la íntegrament en efectiu, com oferia el seu rival Paramount en la seva proposta alternativa.
La seva divisió espanyola contribueix a aquesta dominació amb sèries i pel·lícules que s’han mostrat capaces d’atraure públics només geogràficament remots. En l’esdeveniment What Next? de dijous passat, dia 22, a Madrid, del qual podem informar ara, acabat l’embargament, van avançar apostes importants per als pròxims mesos i potser també l’any vinent. Les repassem i assenyalem les dates d’estrena ja confirmades.
Tosar per partida doble
Serà difícil que vegem ‘Lobo’ el 2026 perquè, segons va explicar la presentadora de l’esdeveniment, Patricia Conde, es va començar a rodar fa poc més d’una setmana. En la minisèrie, anunciada dijous en primícia, Luis Tosar interpreta Manuel Blanco Romasanta, el veritable assassí en sèrie de la Galícia del segle XIX que va assegurar ser un home llop. A les dues pel·lícules inspirades en la seva figura (magnífica ‘El bosque del lobo’, una mica menys bona ‘Romasanta: La caza de la bestia’) s’afegeix ara aquesta producció serialitzada amb vocació de versemblança. «Sobretot, hi ha un retrat molt realista del que va poder ser aquell moment i de com es podien creure les coses llavors», va explicar Tosar en l’esdeveniment.
L’excel·lent actor es deixarà veure abans en la sèrie dramàtica i d’acció ‘Salvador’ (6 de febrer), creada per Aitor Gabilondo i dirigida per Daniel Calparsoro, com un tècnic d’emergències sanitàries que descobreix que la seva filla (Candela Arestegui) s’ha ficat en un grup neonazi anomenat White Souls. En el projecte es busca l’esgarrifança de gènere, però també l’anàlisi «de com molta gent s’ha vist abocada a un lloc de pertinença i de vegades aquest lloc resulta ser un grup ultra, un grup neonazi». Félix Viscarret, codirector de ‘Patria’, encara el millor de Gabilondo, compta amb Jose Coronado i María Valverde en la seva adaptació a minisèrie d’‘El problema final’, exitós llibre d’Arturo Pérez-Reverte.
Inspirada en un cas real, ‘El crimen de Pazos’ reunirà el productor i creador televisiu Ramón Campos amb l’actor Tristán Ulloa després d’‘El caso Asunta’ i ‘La viuda negra’. «Es tanca una trilogia ‘true crime’, però, d’alguna manera, tanquem també una trilogia gallega», va dir Ulloa recordant ‘Fariña’. Com en aquesta última, encarnarà un sergent de la Guàrdia Civil: un home íntegre, Elias, convençut que el responsable del brutal atac a una dona és el seu marit Aniceto (Miguel Borines) i no un presumpte lladre. Campos també ha participat en la creació d’‘Oasis’, sèrie destinada al públic juvenil, com ‘Esa noche’ i ‘Toda la verdad de mis mentiras’, adaptacions de llibres supervendes de, respectivament, Gillian McAllister i Elísabet Benavent.
Raphael en sèrie
Pròximament podrem veure també ‘Aquel’, la sèrie basada en la vida de Raphael. «Ja havia tingut oportunitats d’explicar la meva vida a la pantalla, però volia assegurar-me que quedés així de bé», va comentar el mateix artista, que va supervisar el càsting i va triar personalment Javier Morgade per interpretar la versió jove del seu personatge. Ell mateix farà dues aparicions, segons va dir el productor José Manuel Lorenzo: una sobre l’escenari, una altra com a actor. Encara no té data d’estrena; Lorenzo va fer una al·lusió a l’any vinent. «Mira que estic gran», va dir Raphael, fent broma sobre la possibilitat de perdre’s la sèrie.
Sí que hi ha estrena tancada per a ‘Berlín y la dama del armiño ’ (15 de maig), com es dirà la segona temporada de ‘Berlín’, en la qual un duc proposa a l’equip robar el quadre de Da Vinci del títol i acaba escarmentat. Segons va revelar Tristán Ulloa, que encarna el Sancho Panza del lladre titular, és una entrega «més catxonda, amb perdó; més divertida, més lluminosa, si és possible». Amb Sevilla com a paisatge, cosa que segons Inma Cuesta, nou fitxatge de la sèrie, dona a la temporada, és clar, «un color especial». També el 2026 cauran la segona temporada de ‘Clanes’, la quarta de ‘Muertos SL’ o la cinquena de ‘Machos alfa’.
Pel·lícules ambicioses
Un dels films amb què Netflix espera fer taquilla i, amb sort, aconseguir alguns premis és ‘El niño’, adaptació de Mariano Barroso del llibre de Fernando Aramburu sobre la família d’una de les joves víctimes d’una explosió de gas al País Basc dels 80. Karra Elejalde és l’avi, i Belén Cuesta, una mare obstinada a continuar. «El que més em va impactar va ser la capacitat d’ella de seguir endavant, d’estimar, si no viure, sobreviure», va explicar l’actriu, que va destacar l’afany del film per «explicar el dol amb molta vida».
També per sales hauria de passar ‘53 domingos’, en la qual el barceloní Cesc Gay porta al cine la seva pròpia obra de teatre del 2021 sobre tres germans que decideixen reunir-se per parlar d’un pare que ha començat a comportar-se de manera estranya. Els encarnen aquí Carmen Machi,Javier Gutiérrez i Javier Cámara, «l’actor fetitxe de Gay», com va recordar Gutiérrez. «Jo crec que no dic una tonteria si afirmo que és un càsting somiat per ell», va aventurar el mateix Cámara.
En la presentació també es va parlar, però poc, d’‘En nombre de otro’, el nou ‘thriller’ d’Oriol Paulo (‘Contratiempo’, ‘El inocente’). De la seva trama no se’n pot revelar res perquè, pel que sembla, tot seria espòiler. Va explicar la protagonista femenina Blanca Suárez: «És més Uri que mai; a cada minut, la pel·lícula i la trama donen absolutament la volta. Definir aquesta pel·lícula és molt complicat, igual que definir els nostres personatges». Mario Casas, actor habitual a l’obra de Paulo, va afegir: «Aquest tipus de cine només el pot fer ell realment, enganxar així la gent, que t’estigui des del primer moment creant aquestes preguntes, qui són els personatges realment».
A aquests títols cal afegir, a més, la comèdia amb Maribel Verdú ‘Gracias, equipo’; la nova versió de ‘Mi querida señorita’ pel ‘hitmaker’ Fernando González Molina; ‘Cortafuego’, de David Victori; ‘La desconocida’, adaptació del llibre de Rosa Montero i Olivier Truc a càrrec de Gabe Ibáñez, o ‘Los creyentes’, de Roger Gual, que no sembla ser revisió del petit clàssic dels 80 amb Martin Sheen.
En l’apartat de documentals destaquen un parell de títols: ‘Rafa’, minisèrie en la qual Rafa Nadal obre («com mai», segons Netflix) les portes de la seva vida, i l’anunciat en primícia a l’esdeveniment ‘Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo’, llargmetratge de Juanjo López i Jon Sistiaga sobre els dos dies de juliol de 1997 en què milions d’espanyols es van mobilitzar per intentar frenar l’assassinat del regidor del PP a Ermua.
