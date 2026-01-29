Televisió
Glòria Serra va destapar a ‘El Hormiguero’ l’origen desconegut del seu famós to de veu: “Em fa vergonya”
La periodista va visitar el programa de Pablo Motos per promocionar el 15è aniversari d’‘Equipo de Investigación’
Kevin Rodríguez
Glòria Serra va acudir ahir a la nit a ‘El Hormiguero’ per promocionar el 15è aniversari d’‘Equipo de Investigación’, que se celebrarà demà divendres amb un nou i especial reportatge a laSexta.
La periodista va aprofitar la seva visita al programa de Pablo Motos per destapar l’origen del seu famós i reconeixible to de veu: “Jo vinc del periodisme de subjecte, verb i predicat. Vam crear el programa ‘Equipo de Investigación’, però no aconseguíem arrencar”, va començar explicant davant la pregunta del presentador.
“En una reunió, la meva cap ens va dir que havíem de provar d’afegir intensitat. El programa següent va ser el de ‘La guerra del pa’: hi vam posar música i jo vaig començar a canviar el to de veu, de manera molt exagerada”, va reconèixer la presentadora.
Finalment, Serra va explicar com ha anat controlant el seu to a mesura que han passat els anys al capdavant del programa: “Al principi ho feia cridant; ara ho veig i em fa vergonya, però amb el temps he après a modular el to. Ha estat un camí llarg d’aprenentatge”.