Als 64 anys

Mor Eugeni Sallent, exdirector de TV3 i cofundador de RAC1

Va estar al capdavant de la cadena pública catalana del 2012 al 2016

Eugeni Sallent, en una imatge de 2012

Eugeni Sallent, en una imatge de 2012 / JULIO CARBO

Regió7

Barcelona

Eugeni Sallent Garriga, exdirector de TV3, ha mort aquest dimecres als 64 anys a causa d’una llarga malaltia. L’exdirectiu també va estar vinculat a Catalunya Ràdio i va formar part de l’equip fundacional de RAC1.

Tot i que va iniciar la seva trajectòria professional com a consultor en sistemes d’informació al Centre Informàtic de la Generalitat, entre el 1994 i el 1995, Sallent va ocupar posteriorment la gerència de les emissores de Catalunya Ràdio.

Primer director de RAC1

L’any 2000 es va convertir en el primer director de l’emissora de ràdio privada RAC1, nascuda aquell mateix any, càrrec que va exercir fins al 2012. També va ser el primer director gerent de Radiocat, l’empresa que agrupa RAC1 i RAC105, formant així part de l’equip fundacional de l’emissora.

Notícies relacionades

Posteriorment, el 2012, va ser nomenat director de Televisió de Catalunya, rellevant Mònica Terribas. El 2016 va deixar TV3 i va ocupar càrrecs directius a Mediapro, com ara el de responsable de la companyia a l’Amèrica Llatina i també a Itàlia.

