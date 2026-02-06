Rosa guanya el premi més gran de la història de Pasapalabra
La concursant s’alça com a guanyadora i s’emporta 2.716.000 euros
Kevin Rodríguez
Rosa ja ha passat a la història de ‘Pasapalabra’. La concursant guanya el pot més gran de la història del concurs després d’un 'rosco' agònic que va aconseguir completar. D’aquesta manera, Rosa s’alça amb els 2.716.000 euros de premi.
Després de 307 programes, la concursant va aconseguir completar el Rosco amb 25 encerts quan només quedava un segon del seu temps. La concursant, incrèdula, va quedar «completament en xoc», ja que pensava que Roberto Leal li diria que havia fallat. Per la seva banda, Manu s’emporta 270.600 euros cap a casa, acumulats des del seu primer programa, just després de la victòria d’Óscar Díaz.
El programa va començar amb Manu enfrontant-se a Ferrán a la Cadira Blava. El jove va aconseguir superar la prova i es va unir a Merche i Pablo Rivero per lluitar pel pot. A l’equip de Rosa hi havia Mariam Fernández i Fernando Ramos.
A la primera prova, Una de Quatre, es va imposar l’equip blau amb 24 segons davant dels 20 de l’equip taronja. A la prova musical, Mariam va guanyar el duel a Pablo Rivero; Rosa va fer el mateix amb Manu; i Fernando va vèncer Merche. Així, l’equip taronja va sumar 11 segons i es va escapar del blau amb un marcador total de 31 a 24.
Després de Paraules encreuades, els marcadors van créixer al mateix ritme, però l’equip de Rosa continuava al davant amb 49 segons davant dels 42 de l’equip de Manu. A On són?, Rosa i els seus companys no van aconseguir completar la prova, de manera que Manu va prendre la davantera al marcador amb un resultat de 62 a 49.
Ja al Rosco, Manu va completar la seva primera volta amb 20 encerts i va haver de passar torn en 5 lletres. Per la seva banda, Rosa també va acabar amb 20 encerts i 5 passades.
Després, Manu va encertar cuzqueño i encara li quedaven quatre lletres per completar. Mentrestant, Rosa va sumar tejano, jurisprudència, escampavía, vitáfono i, finalment, Morrall.
