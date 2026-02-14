Festival de música
La importància de l’escenografia per escollir el guanyador del Benidorm Fest: «Et pot elevar o destrossar una cançó»
RTVE va fitxar Sergio Jaén com a director artístic del festival per a aquesta edició, tot i que va deixar oberta la possibilitat que els artistes participessin amb els seus propis equips artístics, com el cas de Mayo amb Fran Granada
Alba Giraldo
Les posades en escena sobre l’escenari del Benidorm Fest són determinants per escollir les actuacions guanyadores. Va passar el primer any, amb Chanel, quan la seva interpretació de SloMo, cançó que fins al moment havia passat desapercebuda i no era entre les favorites, va conquerir el públic. I amb Blanca Paloma, quan l’escenografia i la realització d’‘Eaea’ li van donar el pas a Eurovisió. Aquest dissabte se celebra la final de la cinquena edició del festival amb algunes propostes escèniques que han sorprès per la seva narrativa visual a les dues primeres gales, com Rosalinda Galán amb ‘Mataora’, The Quinquis amb ‘Tú no me quieres’, Asha amb ‘Turista’ i Mayo amb ‘Tócame’ .
Per a l’edició del 2026, RTVE va fitxar Sergio Jaén com a director artístic del festival per intentar unificar les propostes escèniques i permetre que els artistes emergents i independents, amb menys pressupost que els que tenen el suport d’una discogràfica, tinguessin les mateixes possibilitats que aquells que fa anys que estan en la indústria. Jaén va ser el director artístic de l’actuació amb què Àustria va guanyar Eurovisió 2025, amb JJ i la seva cançó ‘Wasted Love’, i també va firmar l’escenografia de Finlàndia, una altra de les grans favorites a Basilea, i de Xipre. El salt de qualitat, que era el principal repte de la cadena pública a Benidorm després de sortir d’Eurovisió aquest any per la presència d’Israel, s’ha notat en totes les propostes participants d’aquest any.
La proposta de Mayo
No obstant, les bases del Benidorm Fest també recollien la possibilitat que els artistes participessin amb els seus propis equips artístics, sempre en coordinació amb els professionals d’RTVE, seguint la mecànica dels anys anteriors. Aquest any tots els participants s’han quedat amb l’equip de la cadena pública excepte Mayo, exconcursant d’‘Operación Triunfo 2023’, que va fitxar Fran Granada per construir l’univers visual de la cançó ‘Tócame’ en el certamen. «La direcció artística i l’escenografia no deixa de ser una peça fonamental en qualsevol xou i juga un paper molt important perquè reflecteix la personalitat de l’artista. Una posada en escena et pot elevar o destrossar una bona cançó», explica Granada a aquest diari.
En l’actuació de Mayo, finalista del Benidorm Fest 2026, el teixit texà es converteix en el fil conductor de l’actuació, present tant en l’escenografia com en el vestuari del mateix artista i del seu cos de ball. La posada en escena s’articula entorn d’una gran estructura triangular que simula una bugaderia, per la qual els ballarins pugen i baixen durant tota l’actuació. El ball és el gran protagonista, amb una coreografia molt marcada que inclou fins i tot un porté, i altres moments divertits com la interacció amb una samarreta en què es pot llegir «I LOVE BENIDORM».
La importància de la narrativa visual
«La narrativa visual em sembla una cosa primordial en qualsevol proposta escènica i qualsevol xou», assegura l’escenògraf. «Quan m’arriba un projecte d’algun artista jo intento amarar-me del seu univers, entendre’l i buscar la manera d’amplificar l’impacte de la seva música», afegeix Granada sobre el seu treball al costat de Mayo. Granada ha repetit aquest any al Benidorm Fest després de dirigir la proposta de DeTeresa en l’edició passada amb ‘La Pena’. Els artistes del festival, molts emergents que fan el seu primer salt a un escenari de gran magnitud gràcies al certamen d’RTVE, tenen a penes tres minuts per mostrar la seva carta de presentació a la indústria musical i el públic de tot el país. I aquesta és la idea que persegueix Granada: «Amb les actuacions del Benidorm Fest s’intenta que la gent conegui l’artista en la seva màxima expressió».
No obstant, no totes les posades en escena convencen sempre i Granada s’ha emportat algunes crítiques a les xarxes socials pel seu treball amb Mayo. «Pel que fa al Benidorm Fest sempre hi ha molt xoc i enfrontament, la gent ho viu amb molta intensitat i això propicia que les crítiques de vegades siguin terribles quan no arriben a la final els artistes que ells han votat», reflexiona el director creatiu. «És el risc que corres quan fas una cosa que suscita molta atenció, però jo personalment ho porto bé i estic bastant impermeabilitzat a les crítiques», conclou l’escenògraf.
