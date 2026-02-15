Les xifres de l’aniversari
‘Polònia’ fa 20 anys com a termòmetre de la política a través de la sàtira
TV3 oferirà un especial del veterà programa d’humor, que ja suma 797 capítols, 23.179 minuts d’emissió, 8.396 gags i 550 números musicals
Marisa de Dios
Des del 2006, Catalunya ha tingut set presidents de la Generalitat: Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa. Espanya, tres presidents del Govern: José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. Tots ells (i els altres polítics que han tingut un paper destacat en aquestes últimes dues dècades) han comptat amb el seu clon televisiu a Polònia. El programa d’humor de TV3 aquest dilluns arribarà als 20 anys d’emissió i ho celebrarà dijous que ve, 19 de febrer, amb un especial d’una hora i mitja de durada (a les 22.05).
Gravat al teatre Victòria de Barcelona (la funció es portarà a terme demà, just el dia de l’efemèride), repassarà els millors moments del xou reivindicant l’humor i la sàtira com un dels millors vehicles per explicar la nostra societat. Perquè el programa s’ha convertit en un gran termòmetre de la política, però també d’aquells temes que afecten els ciutadans.
Els musicals
Al llarg d’aquests 20 anys, Polònia ha emès un total de 797 capítols. Això es tradueix en 23.179 minuts d’emissió, que han inclòs 8.396 gags i 550 números musicals, entre els quals destaquen el Mas style (amb l’expresident cantant per aconseguir la majoria absoluta), Cae mierda sobre el Reu (parodiant els escàndols de la casa reial), Ay papa (amb un peculiar Felipe VI lamentant que l’emèrit vulgui tornar a Espanya), No estaba muerto (amb Franco ressuscitat celebrant les càrregues policials de l’1-O), La facha (amb Ayuso versionant el Zorra que va portar Espanya a Eurovisió el 2024) i Lèxic sexi (amb els dobles de Quim Monzó i Pere Gimferrer emulant Mushkaa i Bad Gyal).
Durant aquest temps l’equip ha pogut imitar 1.136 personatges i disfrutar de 284 cameos de personalitats del món de la política, la cultura i més enllà.
