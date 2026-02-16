Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb "Fanzone"
El programa presentat per Valls ha patit canvis d'emissió per culpa del de Gerard Romero
Marisa de Dios
La guerra entre els programes de TV3 Onze i Fanzone continua viva. La direcció de la cadena ha obert un expedient informatiu al presentador Xavier Valls i estudia si el periodista ha vulnerat el llibre d’estil per les seves crítiques als canvis d’emissió del seu programa per culpa del de Gerard Romero.
Segons ha avançat Comunicació 21, Valls va ser informat de l’expedient divendres passat, una mesura que de moment no implica cap acció disciplinària ni cap sanció. Ara s’inicia un procés per recopilar informació i determinar si s’han incomplert les normes internes de 3Cat.
Canvis de programació
El motiu del conflicte rau en els canvis de programació que ha patit últimament Onze per culpa de l’emissió de Fanzone, una producció externa dirigida i presentada per Gerard Romero en què es repassa l’actualitat del Barça i que s’emet des del teatre del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Tots dos programes s’emeten els dijous.
Fa unes setmanes, Valls ja va visualitzar la polèmica en pantalla, començant l’emissió d’Onze amb una gorra amb un logotip que era tot una referència al programa de Romero: “Fan Onze”.
“Ara comença el late de veritat, l’espectacle, el joc de llums, les bufandes, les majorettes, els capgrossos”, va ironitzar amb molta sorna el veterà periodista, imitant la famosa haka de Gerard Romero.
Amb la gorra de Romero
Aquell mateix dia, just abans de començar l’emissió d’Onze, Valls ja havia publicat al seu compte d’X una foto en què apareixia a la redacció d’Esports de TV3 amb la gorra esmentada, al·lusió subtil a la polèmica. “Recordeu que avui després del Fanzone fan Onze. Us esperem a les 23.45 h amb una tertúlia explosiva”, avançava als fans del programa.
Aquella mateixa setmana, el Consell Professional d’Informatius i Esports de TV3 havia llançat un contundent comunicat en contra de Fanzone. En el text hi expressaven el seu “malestar i perplexitat” davant els intents de la direcció de 3Cat d’“encaixar Fanzone a la graella traspassant línies vermelles” i “menyspreant el Departament d’Esports”.
