Aquest dissabte
Andreu Buenafuente torna a la feina després de l’aturada per baixa mèdica
El 'showman' presentarà aquest dissabte nous programes de 'Nadie sabe nada' a la Cadena SER, juntament amb Berto
Marisa de Dios
El mes de novembre passat, Andreu Buenafuente va anunciar una aturada laboral "per prescripció mèdica" i es va apartar dels micròfons i les càmeres. "He de parar una mica", va afirmar aleshores, ja que necessitava baixar el ritme i descansar uns mesos a causa de l’estrès. La notícia es va produir poc després que TVE hagués confirmat que el 'showman' català havia de presentar les campanades de Cap d’Any juntament amb la seva dona, Sílvia Abril, així que la cadena va haver de buscar substituts 'in extremis' (Chenoa i Estopa). Ja recuperat, el còmic tornarà a la feina aquest dissabte amb nous episodis del programa de ràdio 'Nadie sabe nada', que presenta juntament amb Berto Romero. Serà a la Cadena SER, a les 12.00 hores.
"Tenim moltes ganes de tornar. Gravarem nous capítols, hi serem donant-ho tot", va avançar fa uns dies Buenafuente, que es va mostrar il·lusionat per reprendre el format durant la seva intervenció a 'La Ventana' de la SER durant el Dia Mundial de la Ràdio.
Improvisació
En els nous programes, 'Nadie sabe nada' recuperarà l’essència d’improvisació, complicitat i moments inesperats que caracteritzen l’espai. Buenafuente i Berto s’asseuran de nou cara a cara per deixar que la conversa flueixi, creant un univers propi.
El programa continua també en el seu horari de matinada, de divendres a dissabte entre les 03.00 i les 04.00 hores, i estarà disponible per escoltar en qualsevol moment a la web i l’app de la SER, i a totes les plataformes digitals.
13 temporades
Produït per El Terrat (The Mediapro Studio), 'Nadie sabe nada' va començar la seva trajectòria a la SER l’estiu del 2013 i des d’aleshores compta amb 13 temporades. Buenafuente i Berto fan riure 693.000 oients en directe en cada programa, segons les dades de la 3a Onada de l’EGM 2025, i en pòdcast tenen una mitjana de descàrregues mensuals acumulades de més de 5,3 milions.
Amb la seva tornada a la feina, Buenafuente reprèn els seus compromisos professionals després de tres mesos de baixa. En el moment que va anunciar la seva aturada, el comunicador treballava en la segona temporada de 'Futuro imperfecto' al 'prime time' de TVE, a 'Nadie sabe nada' a la SER i també en l’obra de teatre 'El Tenoriu', que representava a Barcelona juntament amb Sílvia Abril.
