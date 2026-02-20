Acomiadament a càmera
Netflix sorprèn i estrena una entrevista pòstuma d’Eric Dane gravada poc abans de morir: “Aquesta malaltia està prenent el meu cos lentament, però mai no es quedarà el meu esperit”
L’actor de ‘Grey’s Anatomy’ va deixar un missatge directe a les seves filles en un nou episodi de ‘Famous Last Words’
Carlos Merenciano
L’actor Eric Dane, que va morir ahir, s’acomiada del públic en un format inèdit. Netflix ha estrenat l’última entrevista que l’actor va concedir abans de la seva mort, gairebé deu mesos després d’anunciar que patia ELA. L’episodi forma part de la sèrie pòstuma ‘Famous Last Words’, un projecte que, segons la plataforma, ofereix a l’audiència l’oportunitat d’escoltar figures culturals després de la seva mort.
Conegut mundialment per donar vida al doctor Mark Sloan a ‘Grey’s Anatomy’, Dane va acceptar gravar aquesta conversa sota un acord específic: només es podria emetre després de la seva mort. La sèrie es va inaugurar la tardor passada amb una entrevista pòstuma a Jane Goodall.
El moment més emotiu arriba quan Dane mira directament a càmera per adreçar-se a les seves filles, Billie i Georgia: “Aquestes paraules són per a vosaltres. Ho vaig intentar. De vegades vaig ensopegar, però ho vaig intentar. En general ens ho vam passar molt bé, oi? Recordo totes les vegades que vam passar a la platja, vosaltres dues, jo i la mama a Santa Mònica, Hawaii, Mèxic. Ara us veig jugant a l’oceà durant hores, les meves nenes de l’aigua. Aquells dies, mai millor dit, van ser el cel. Vull dir-vos quatre coses que he après d’aquesta malaltia, i espero que no només m’escolteu. Espero que em sentiu”.
La primera lliçó és clara: “Primer, viu ara. Ara mateix. En el present. És difícil, però vaig aprendre a fer-ho. Durant anys he estat divagant mentalment i perdut dins el meu cap durant llargs períodes de temps, recreant-me i preocupant-me en l’autocompassió, la vergonya i el dubte. He repassat decisions, m’he qüestionat. ‘No hauria d’haver fet això. Mai no hauria d’haver fet allò’. S’ha acabat. Per pura supervivència, em veig obligat a quedar-me en el present. Però no vull ser enlloc més. El passat conté penediments. El futur continua sent desconegut. Així que has de viure ara. El present és tot el que tens. Atesora’l. Aprecia cada moment”.
La segona: “Enamora’t. No necessàriament d’una persona, tot i que també ho recomano. Però enamora’t d’alguna cosa. Troba la teva passió, la teva alegria. Troba allò que faci que vulguis llevar-te al matí, que t’impulsi durant tot el dia. Jo em vaig enamorar per primera vegada quan tenia la vostra edat. Em vaig enamorar de la interpretació. Aquell amor va acabar ajudant-me en les meves hores més fosques, els meus dies més foscos, el meu any més fosc. Encara estimo la meva feina, encara la desitjo, encara vull posar-me davant d’una càmera i fer el meu paper. La meva feina no em defineix, però m’entusiasma. Troba alguna cosa que t’entusiasmi. Troba el teu camí, el teu propòsit, el teu somni. I ves-hi. De debò, ves-hi”.
El seu tercer consell és breu i directe: “Tria bé els teus amics”. I el quart, una declaració de resistència: “Lluita amb cada gram del teu ésser, i amb dignitat. Quan t’enfrontis a desafiaments, de salut o de qualsevol altre tipus, lluita. No et rendeixis mai. Lluita fins al teu últim alè. Aquesta malaltia m’està prenent el cos a poc a poc, però mai no prendrà el meu esperit”.
L’episodi acaba amb el seu comiat final: “Billie i Georgia, sou el meu cor. Sou el meu tot. Bona nit. Us estimo. Aquestes són les meves últimes paraules”. L’entrevista ja està disponible a Netflix.
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa