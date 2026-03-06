Debat polític
Marc Giró irromp a ‘El Hormiguero’ amb una defensa de Pedro Sánchez i un dard a Pablo Motos: "Fileu molt prim amb ell i molt poc amb la ultradreta"
El presentador va visitar per primera vegada el programa d’Antena 3 després de fitxar per Atresmedia
Carlos Merenciano
El debut del periodista amb arrels berguedanes Marc Giró com a convidat a 'L'Hormiguero' va deixar un dels moments més comentats de la setmana televisiva. El presentador va acudir al programa d’Antena 3 després del seu recent fitxatge per Atresmedia, on prepara l’estrena de Cara al show a laSexta. La seva intervenció va acabar derivant en comentaris polítics i diverses pulles al presentador Pablo Motos.
Enmig de la conversa, Giró va llançar una crítica velada al format per com gestiona alguns comentaris en antena, en referència als comentaris sobre Jorge Javier Vázquez que van fer Los Morancos: “Vas estar bé perquè ja comences a aturar aquest tipus de coses, el que passa és que encara us costa”.
Poc després, va sorprendre el presentador amb una reivindicació política directa: “¿Quan em preguntaràs per Pedro Sánchez? ¡Jo he vingut a defensar Pedro Sánchez!”. Després de la pausa publicitària, el presentador va reprendre aquest assumpte i Giró va aprofundir en la seva postura: “A vegades fileu molt prim amb Pedro Sánchez i molt poc prim amb la ultradreta. Ja n’hi ha prou amb Pedro, em sembla un gran polític, crec que ho està fent bé”.
El moment més contundent va arribar quan les formigues del programa li van demanar que digués alguna cosa positiva sobre la ultradreta. El presentador va ser taxatiu: “La ultradreta i el feixisme no tenen res de bo, i ho comprovaran si els voten. Hi ha informes de com van afectar els 40 anys de dictadura a España i coincideixen que va arruïnar el país”. La intervenció va provocar la reacció del personatge Trancas, que va assenyalar: “A 'L'Hormiguero' estem tots en contra del feixisme. Sorpresa”.
Abans d’acomiadar-se, Giró va avançar alguns detalls del seu nou projecte televisiu i va explicar que ‘Cara al show’ podria arribar a laSexta “després de Setmana Santa”. A més, va explicar l’origen del títol del programa i el joc de paraules que amaga: “Connecta amb una tradició molt espanyola d’apropiar-se de termes clarament feixistes, que ens han travessat a tots, i que són nostres i també podem prendre’ls el que és seu”. La seva sortida del plató va arribar amb una última proclama: “¡Visca Pedro Sánchez!”.
