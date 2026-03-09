Esperanza Gracia abandona Telecinco després de més de tres dècades en antena: “No tinc audiència”
L’astrologa anuncia a ‘Fiesta’ la fi del seu històric espai nocturn a Mediaset.
Carlos Merenciano
Un dels rostres més longeus de Telecinco s’acomiada de la graella nocturna. Esperanza Gracia ha anunciat que deixa de presentar el seu històric espai d’horòscops al canal després de més de tres dècades en antena, posant fi a una de les etapes més duradores de la televisió espanyola.
La notícia es va conèixer durant la seva intervenció a Fiesta, el programa presentat per Emma García, on l’astrologa va explicar els motius de la seva decisió: “Sí, es tanca una nit. Una nit que ha durat 30 anys, són tres dècades. Jo penso que hi ha un moment determinat en què el món canvia, tu també canvies i hi ha altres formes en què et pots relacionar”.
Gracia va voler deixar clar que la seva retirada no significa abandonar l’astrologia, disciplina a la qual ha dedicat gran part de la seva vida: “Jo, em dedicarà a l’horòscop, fins al dia que em mori o mentre tingui cap”, va afirmar, tot i reconèixer que l’horari nocturn ja no encaixa amb els hàbits actuals de l’audiència.
En aquest sentit, va explicar com ha canviat el consum televisiu en els darrers anys: “A les 2.30 de la matinada, abans em veien les persones grans que ara ja no hi són i la nova generació tampoc, perquè veuen altres coses. Els millennials i la generació Z em segueixen per una altra banda. Llavors em trobo que no tinc audiència”.
Durant el comiat, Emma García va destacar la petjada que ha deixat l’astrologa en la història de la televisió, recordant una de les seves frases més populars: “Hi ha quelcom que t’inquieta, t’atormenta o et pertorba?”. Davant d’això, Gracia va reconèixer que aquesta frase s'ha convertir amb el temps en una de les senyes d’identitat del seu espai. I va voler acomiadar-se deixant clar què ha suposat tots aquests anys al canal: “Poder viured'allò que t’agrada tants anys quan ningú creia en l’astrologia ha estat un plaer. He fet amics meravellosos”.
