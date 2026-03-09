Marc Ribas deixa “Joc de cartes” i TV3 ja té nou presentador
El concurs culinari es renovarà la pròxima tardor
Marisa de Dios
Barcelona
Després de nou anys al capdavant de “Joc de cartes”, el xef Marc Ribas deixarà l’exitós concurs gastronòmic de TV3, que ja té substitut: Arnau París. El guanyador de MasterChef 9 ja és una de les cares vinculades a la cuina dins de la cadena catalana, ja que des del 2022 participa a “Cuines”, un altre dels programes en què també ha participat el mateix Ribas.
