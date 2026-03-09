Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Ribas deixa “Joc de cartes” i TV3 ja té nou presentador

El concurs culinari es renovarà la pròxima tardor

El xef i presentador de &quot;Joc de cartes&quot;, Marc Ribas al programa

El xef i presentador de "Joc de cartes", Marc Ribas al programa / 3cat

Marisa de Dios

Barcelona

Després de nou anys al capdavant de “Joc de cartes”, el xef Marc Ribas deixarà l’exitós concurs gastronòmic de TV3, que ja té substitut: Arnau París. El guanyador de MasterChef 9 ja és una de les cares vinculades a la cuina dins de la cadena catalana, ja que des del 2022 participa a “Cuines”, un altre dels programes en què també ha participat el mateix Ribas.

