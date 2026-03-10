En la seva línia
Rosalía no només actuarà a la tercera temporada 'd’Euphoria’: així és el nou repte que assumeix la catalana a la sèrie de Zendaya
La cantant debutarà com a actriu a la sèrie d’HBO mentre també participa en la seva banda sonora original.
Carlos Merenciano
La tercera temporada de 'Euphoria' comptarà amb un fitxatge inesperat que connecta directament amb la indústria musical: tot i que ja sabíem que Rosalía s’incorpora a la sèrie creada per Sam Levinson amb un paper dins de la trama, ara també es descobreix que participarà en la creació de la seva banda sonora.
El creador de la ficció va confirmar que l’artista catalana també ha treballat en la música original de la temporada juntament amb noms de pes de la indústria cinematogràfica: “Tenim un parell de peces musicals originals de la sèrie fetes per Hans Zimmer, Labrinth i Rosalía”, va explicar en declaracions a Vogue.
Dins de la història, la cantant interpretarà una pole dancer que apareix en un dels clubs que tindran protagonisme en la nova etapa de la ficció. En un dels avenços publicats es pot veure Rosalía ballant al voltant d’una barra de pole dance mentre llueix un collarí decoratiu que va formar part del vestuari del seu personatge durant tot l’episodi.
La mateixa artista va reconèixer que aquest element es va convertir en un dels desafiaments del rodatge: “Havia de portar això durant tot l’episodi. Això suposava un repte extra… Al principi estava una mica molesta, però vaig haver d’aprendre a conviure-hi”, va explicar en una entrevista amb Elle, on també va descriure l’experiència com molt bonica i com una experiència d’aprenentatge increïble.
