Llucià Ferrer: el rei de les tardes televisives
Presenta a TV3 'Atrapa'm si pots', un concurs de preguntes i respostes que, malgrat la seva senzillesa, genera audiències satisfactòries i arrenca la programació del vespre
Sergi Mas
Tinc bastants comptes pendents amb algunes propostes televisives o radiofòniques a les quals els dec un article en aquesta columna. I d’avui no passa: una és Atrapa’m si pots, presentat per Llucià Ferrer a TV3. Per cert, el que veiem a Catalunya és la versió d’un programa de format idèntic que es pot presenciar també amb el mateix títol a A Punt, a IB3 –Radiotelevisió de les Illes Balears– (Agafa’m si pots), a TV Canarias (Cógeme si puedes), a Castilla-La Mancha Media (Atrápame si puedes, presentat pel gran Frank Blanco), a la TV Galega (Atrápame si podes)... I, també, a Aragón Televisión, Telemadrid, ETB, Canal Sur, Canal Extremadura, etcètera.
A TV3 n’és al capdavant Llucià Ferrer, que físicament està igual que fa 30 anys (que algú em digui quin és el beuratge que pren perquè el compraré en una herboristeria), i sempre va amb un vestit blau i vambes blanques. Encara no he lligat per què en la careta d’entrada, que dura vuit segons, per què més, veiem una silueta amb un barret blau i unes sabates grogues.
Acabada la careta, venen corrent cinc concursants, es col·loquen darrere d’un faristol i Llucià inicia a tota velocitat un programa que és... un concurs de preguntes i respostes. No hi ha proves físiques, ni nominats, no hi ha públic al plató, ni concursants que marxen a una illa... Res.
Amb aquesta senzillesa passa la mà per la cara a altres propostes, amb un resultat final que cada dia genera unes audiències satisfactòries a TV3. Pel seu horari d’emissió, Atrapa’m és d’aquells programes que són vaselina per a la casa, perquè inicia una gran arrencada que després rematen Està passant, TN Vespre i el programa posterior.
Llucià està com un peix a l’aigua, parlant amb fluïdesa un català impecable i vocalitzant molt bé (cosa que no s’estila gaire en alguns professionals...), de manera que donarà poca feina a Ignasi Oliver, lingüista del programa, a més de ser un programa que fa país, perquè la gran majoria de preguntes són plenes de temes del territori.
I, per si vostès no ho saben perquè fa temps que no el veuen en pantalla, Atrapa’m està dirigit per Espartac Peran, juntament amb Marta Obiols. Així que poso un 10 als programes ben fets, que no només no donen problemes a la casa, sinó que donen bones audiències.
- Els iranians creuen en la guerra perquè la fi del règim els donarà una millor vida
- La guerra de l’Iran eleva la llista de països de l’Orient Pròxim i del món àrab al quals Exteriors recomana no viatjar
- Mor una persona en un accident laboral a Sant Fruitós de Bages
- El dia que Pasqual Maragall va fer 8.000 quilòmetres per reconèixer un bagenc
- Executen el desnonament d’una família de Manresa amb dos menors i el pare ingressat
- Tirotegen un vehicle a Mas d'en Gall, a Esparreguera
- Alguns clients se senten orgullosos que sigui una dona, però d'altres en desconfien
- La religiosa Vedruna centenària Maria Cinta Agustí Paituvi rep l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa