El dia 16
‘Crims’ torna a TV3 amb set històries marcades per l’engany
La sisena temporada del programa de Carles Porta començarà amb l’assassí de la pandèmia
Carles Porta presenta ‘33 días’, la seva primera sèrie de ficció, inspirada en la fuga de Brito i Picatoste
Marisa de Dios
Un dels programes de referència de TV3, ‘Crims’, torna aquest mes de març a la cadena catalana amb l’estrena de la sisena temporada, marcada per un fil conductor: l’engany.La mentida, el silenci, les falses aparences i la confiança traïda són els temes que teixiran les noves històries del veterà ‘true crime’ de Carles Porta sota el títol ‘Set casos. Set enganys’.
El primer capítol es podrà veure a TV3 i a la plataforma 3Cat el dilluns 16 de març, tot i que unes hores abans, a les 18.00 hores, hi haurà una preestrena al cine Aribau de Barcelona, que comptarà amb la presència de Porta.
Aquell dia, 900 fans del programa de crònica negra (que hauran aconseguit la seva entrada després de participar en un concurs per trobar les persones que més saben de ‘Crims’) podran veure en exclusiva els dos primers capítols de la sisena temporada.
Diferents enganys
Des que es va estrenar a TV3, ‘Crims’ ha reunit 3,5 milions d’espectadors d’audiència acumulada i les cinc temporades emeses fins al moment tenen una mitjana de quota de pantalla del 21,8%. A Catalunya Ràdio passa dels 16 milions de reproduccions en l’entorn digital propi, voreja els 45 milions en plataformes externes (Spotify i Apple) i a 3Cat arriba als 33,6 milions de reproduccions.
Cadascun dels set capítols de la nova temporada de la sèrie de 3Cat, creada amb la collaboració de Goroka i True Crime Factory, està marcat per un tipus diferent d’engany que acaba tenint conseqüències fatals.
L’assassí de la pandèmia
El primer episodi, titulat ‘L’assassí de la pandèmia’, mostra una ciutat buida que sembla segura. Però entre els carrers deserts actua un depredador que enganya traint els de la seva mateixa condició, atacant víctimes desemparades que viuen al carrer, fora del sistema.
Porta té clar el motiu de l’èxit del ‘true crime’: «La realitat enganxa, atrapa, i si està ben feta, és imbatible i crec que aquest és el gran element que atrau la gent a veure aquestes històries», comentava a EL PERIÓDICO al festival de Sant Sebastià, on va presentar la seva primera sèrie de ficció, ‘33 días’, inspirada en la fuga de la presó de Brito i Picatoste.
No obstant, el periodista creu que no tot el que actualment es ven com a ‘true crime’ s’ajusta a aquest concepte. «És un gènere que implica una vocació narrativa molt clara, amb una història amb els elements bàsics: introducció, nus i desenllaç. I hi ha moltes produccions que no són això, tot i que hi hagi un mort o un assassinat», argumenta Porta, que recorda que «tota la vida s’han consumit la crònica negra i els successos».
«‘El caso’ era un diari que tirava una barbaritat», posa com a exemple. «El que passa és que dels últims anys cap aquí, amb les plataformes, sí que hi ha hagut una tendència a fer més produccions vinculades a crims reals», conclou.
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal amb un camió de Bombers que tornava d'un servei
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues