'Ex. La vida después'

Rosalía confessa la seva por més gran que no pot controlar i demana ajuda a Ana Milán: "M'aterra"

L'artista sorprèn en la seva conversa amb Ana Milán en revelar el seu temor més gran en un moment d'allò més íntim a televisió

Rosalía va ser la primera convidada a seure a 'Ex. La vida después', on es va atrevir a parlar obertament de la seva por més gran en la seva conversa amb Ana Milán. L’artista va aprofitar el to personal del programa per fer-li una pregunta directa a la presentadora: "¿Em pots donar algun consell per a la soledat?, perquè és una cosa que m’aterreix".

La cantant va deixar clar que no es tracta d’un sentiment puntual, sinó d’una cosa que apareix en determinades etapes de la seva vida i que li genera una gran inquietud emocional. De fet, va voler aprofundir-hi durant la conversa, mostrant una faceta poc habitual davant de les càmeres.

Segons va explicar, aquesta por no sempre està sota el seu control i pot aparèixer de manera inesperada, afectant-la més del que li agradaria. En aquest context, va compartir una reflexió molt personal sobre com viu aquestes situacions: "Em pregunto si això és una cosa que es pot controlar o no perquè la vida a vegades et porta a llocs o situacions que fan que un de cop es dissociï".

Tanmateix, l’actriu no li va oferir gaires respostes: "És que espero que mai aprenguis com vaig aprendre jo", va reconèixer Milán, que va explicar com va ser el seu procés. "Em vaig morir i van caure capes de mi. Desitjo profundament que mai facis aquest camí, sinó que ho facis a través de les coses petites", va dir per finalitzar.

