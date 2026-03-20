El proper diumenge
Confirmat: Pedro Sánchez, convidat inesperat a l'entrevista d'Évole a Marc Giró
El periodista ho ha confirmat a 'Más vale tarde', on també li ha deixat una pulla a Iker Jiménez
Kevin Rodríguez
Marc Giró està a punt d’estrenar-se a la Sexta i abans del seu propi programa, passarà pel de Jordi Évole. El periodista va passar ahir per 'Más Vale tarde' per promocionar l'entrevista que es podrà veure aquest diumenge a les 21:30 hores.
Évole ha confirmat la participació de Pedro Sánchez a l'entrevista després de mostrar-se un petit avanç a les promocions de l'entrega: "Com que tothom parla ara de TVE com la televisió sanchista, dic 'home, ja que te n'has anat, dona una explicació al cap'", comenta el periodista amb humor.
La conversa, segons el presentador, va provocar "titulars per a l’endemà", però Iñaki López va voler aclarir que es tractava del veritable president del Govern i no d'un imitador: "Li vam trucar mentre estàvem fent l'entrevista i ens va atendre molt amablement", va confirmar Évole.
Lluny de quedar-se aquí, el presentador va voler llançar un dard a la competència: "Jo li proposo al president que fitxi Iker Jiménez per fer un gir a la programació", va comentar Évole desfermant el riure de Cristina Pardo. "Un gir, sens dubte", va afegir la presentadora.
"El President està content que Marc Giró acabi a la Sexta. Jo el vaig veure com amb ganes fins i tot d'anar al programa de Marc Giró", va acabar confessant el periodista.
