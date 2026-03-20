Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Guia de la Festa Major de Poble NouExpulsió regidora de VoxAnna VivesJimmy GraceyRobatori a la joieria UróMones de Pasqua
instagramlinkedin

El proper diumenge

Confirmat: Pedro Sánchez, convidat inesperat a l'entrevista d'Évole a Marc Giró

El periodista ho ha confirmat a 'Más vale tarde', on també li ha deixat una pulla a Iker Jiménez

Pedro Sánchez al 'Telediario' / Marc Giró a 'Late Xou'

Kevin Rodríguez

Tenerife

Marc Giró està a punt d’estrenar-se a la Sexta i abans del seu propi programa, passarà pel de Jordi Évole. El periodista va passar ahir per 'Más Vale tarde' per promocionar l'entrevista que es podrà veure aquest diumenge a les 21:30 hores.

Évole ha confirmat la participació de Pedro Sánchez a l'entrevista després de mostrar-se un petit avanç a les promocions de l'entrega: "Com que tothom parla ara de TVE com la televisió sanchista, dic 'home, ja que te n'has anat, dona una explicació al cap'", comenta el periodista amb humor.

La conversa, segons el presentador, va provocar "titulars per a l’endemà", però Iñaki López va voler aclarir que es tractava del veritable president del Govern i no d'un imitador: "Li vam trucar mentre estàvem fent l'entrevista i ens va atendre molt amablement", va confirmar Évole.

Lluny de quedar-se aquí, el presentador va voler llançar un dard a la competència: "Jo li proposo al president que fitxi Iker Jiménez per fer un gir a la programació", va comentar Évole desfermant el riure de Cristina Pardo. "Un gir, sens dubte", va afegir la presentadora.

Notícies relacionades

"El President està content que Marc Giró acabi a la Sexta. Jo el vaig veure com amb ganes fins i tot d'anar al programa de Marc Giró", va acabar confessant el periodista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents