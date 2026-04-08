Escacs, boles xineses i trampes: Netflix estrena un documental sobre l'escàndol de Hans Niemann i Magnus Carlsen
El documental sobre el polèmic episodi entre el nord-americà Hans Niemann i el noruec Magnus Carlsen no és l’únic contingut que s’ha generat de la controvèrsia. El 2 de juny es publica el llibre de Ben Mezrich, ‘Escac i mat: Geni, mentides, ambició i l’escàndol més gran dels escacs’
Fermín de la Calle
Unes boles xineses, un tuit i un vídeo de Mourinho van desencadenar un dels escàndols més sonats dels escacs. Magnus Carlsen acusava el descurat Hans Niemann de fer trampes a la partida en la qual el va guanyar en el torneig de Sinquefield. La morbositat d’aquella polèmica ha seduït Netflix, que desembarca en els escacs amb el documental Untold: Chess Mates, que examina l’escàndol després de la partida entre Niemann i Carlsen a St. Louis (Missouri) el 2022.
L’endemà de perdre amb el nord-americà, el noruec es va retirar de la Copa Sinquefield i va denunciar "un comportament estrany" del seu rival sense aportar més proves que les seves sospites. La notícia es va conèixer per un tuit de Magnus que va obrir la porta a les teories conspiranoiques: "M’he retirat del torneig. Sempre disfruto jugant al @STLChessClub i espero tornar". Adjuntava un vídeo de Mourinho en què deia: "Prefereixo no parlar. Si parlo, em poso en un bon embolic. En un bon embolic. I no vull ficar-me en un bon embolic". Allò va desencadenar un tsunami que va arrasar Niemann, que va ser exclòs de la plataforma chess.com, líder dels escacs online, el propietari de la qual, Danny Rensch, va comprar una empresa de Magnus per fusionar-la.
Hipòtesi a internet
Les xarxes socials van començar a llançar hipòtesis sobre com havia fet trampes Niemann i la que més èxit va tenir va apuntar que es va ajudar d’unes boles xineses, la vibració activada des de l’exterior li servia per redirigir moviments. Hans mai hauria hagut de jugar aquella partida contra Carlsen, però va ser inclòs com a substitut de Richard Rapport, al qual les restriccions de la pandèmia no van permetre jugar.
El nord-americà arrossegava una controvertida fama en el circuit: habitacions destrossades en hotels, home malparlat, insolències a rivals i organitzadors... Un enfant terrible que mai va fer gràcia a Carlsen ni al món dels escacs. No obstant, ningú va ser capaç de provar ni una sola de les acusacions de Magnus. Un troll d’internet va llançar la teoria de les boles xineses i Niemann fins i tot es va veure obligat a concedir una entrevista a Piers Morgan, el fosc periodista que va entrevistar Luis Rubiales després del petó no consentit a Jennifer Hermoso, per desmentir aquesta teoria: "Mai he utilitzat boles xineses en els escacs".
No obstant, ja era massa tard. La sospita estava instal·lada en l’imaginari col·lectiu i l’ús de les boles anals com a coartada semblava una teoria prou convincent perquè no fos certa. Hans es va ensorrar: "Els mitjans em van atacar i la meva confiança es va esfondrar. Tot i que lidiar amb tota aquesta pressió que va caure sobre mi em va ajudar en el meu període d’aprenentatge", va confessar.
Posteriorment Niemann va respondre a un informe de chess.com, on se l’assenyalava com a "probable trampós" en més de cent partides per internet entre el 2015 i el 2020. Hans va admetre aquestes trampes durant la seva adolescència, quan tenia entre 12 i 16 anys. "Eren partides sense sentit, una cosa infantil. No hi havia diners pel mig", va confessar el de San Francisco.
Una investigació posterior de chess.com va acabar amb un informe de 72 pàgines en el qual es concloïa que Niemann era "innocent". El nord-americà va posar una demanda reclamant 100 milions d’euros a la plataforma i Magnus Carlsen i l’assumpte va acabar tancant-se amb un acord extraoficial, a més del reintegrament de Hans a la plataforma d’escacs online. I amb el pas del temps Carlsen ha hagut de tornar a asseure’s davant Niemann per enfrontar-se presencialment a ell.
