Idil·li gai
Netflix suma nous fitxatges a la cinquena temporada de ‘Los Bridgerton’, centrada en Francesca i Michaela
La sèrie d’època estarà ara protagonitzada per la filla vídua del clan, que viurà un idil·li gai
Marisa de Dios
Després del renovat conte de la Ventafocs que van viure Benedict (Luke Thompson) i Sophie (Yerin Ha) en la quarta entrega de ‘Los Bridgerton’, Netflix ja està immersa en la producció dels nous episodis, que començaran a rodar-se ben aviat a Londres. La cinquena temporada de l’exitosa sèrie basada en les novel·les de Julia Quinn estarà protagonitzada per una altra de les filles de la saga, Francesca, i per Michaela, la cosina del seu difunt marit. Però, com sol ser habitual cada any, hi haurà uns quants fitxatges en l’alta societat de l’època de la Regència anglesa.
Un d’ells és Tega Alexander (‘Mobland’, ‘The Sandman’), que interpretarà Christopher Anderson, el fill de Lord Anderson, un casanova de l’era de la Regència que deixarà la seva empremta en la societat d’una manera o una altra i que podria fer-los la competència als solters Bridgerton. Però, rere la façana despreocupada s’amaga un corrent d’inseguretat que amenaça de minar-lo.
La mare de Michaela
També s’uneix al repartiment Jacqueline Boatswain (‘Carnival Row’), que interpretarà el paper de Helen Stirling, mare de Michaela i d’on va treure el seu caràcter. La dona busca guiar, i en ocasions empènyer, la seva filla durant la temporada social londinenca, amb la mateixa dosi de vivacitat que d’amor.
La tercera incorporació és la de Gemma Knight Jones (‘Mobland’), que es ficarà a la pell de Lady Elizabeth Ashworth, una vella amiga de Michaela que serà la seva confident i guia a Londres. Sota el seu encant juganer s’amaga una dona realista amb els peus a terra, que coneix bé les normes no escrites de la societat.
Tornar al mercat matrimonial
La cinquena temporada de ‘Los Bridgerton’, que constarà de vuit episodis, se centrarà en la introvertida filla mitjana, Francesca (Hannah Dodd), que sempre s’ha sentit una mica fora de lloc als sumptuosos balls. Dos anys després de perdre sobtadament el seu estimat marit, John, la noia decideix tornar al mercat matrimonial.
Però quan Michaela Stirling (Mali Baduza), la vitalista cosina del seu difunt marit, torna a Londres per fer-se càrrec de la finca dels Kilmartin, Francesca comença a qüestionar-se si s’ha d’atenir als seus plans racionals o deixar-se portar, ja que la nouvinguda comença a despertar en ella emocions inesperades.
Els nous episodis aprofundiran més sobre la personalitat de la Michaela, que fins ara s’havia mostrat sempre com una jove d’allò més decidida. Però sota d’aquesta personalitat extravertida s’amaga una jove vulnerable que tendeix a fugir quan alguna cosa l’incomoda. En aquesta temporada haurà d’enfrontar-se a aquesta vulnerabilitat mentre que es veu obligada a afrontar la seva relació amb el llegat del seu difunt cosí i amb la Francesca.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon