Contracte per a una revolució, per Marc Marcé

El director del diari del 2006 al 2024 destaca el repte que suposa la revolució digital per a un mitjà de comunicació, que ha obligat a "reformular el compromís de mútua exigència entre el periodista i el lector"

La redacció de Regió7 en una jornada amb Marc Marcé com a director

La redacció de Regió7 en una jornada amb Marc Marcé com a director

Marc Marcè

Marc Marcè

Manresa

Regió7 acumula 48 anys i 15.000 números. En més de dos segles de diaris publicats a Manresa, no havia passat mai. La persistència de Regió7 és indestriable, naturalment, d’un llarg període d’estabilitat política i social. Però el que l’explica és, per damunt de tot, un gran esforç col·lectiu de tres generacions de professionals que han sabut teixir entorn del diari una estreta malla de complicitats, la principal de les quals és la dels lectors. A ells ens devem, i d’ells depenem. Ells -vosaltres- han -heu- fet possible l’edat d’or del periodisme: un temps en què la demanda del públic ha fet viable un periodisme exigent que s’ha basat en els fets, ha promogut la diversitat d’opinions, ha distingit entre informació i publicitat, ha perseguit el rigor, ha estat la veu dels ciutadans i ha estat prou sòlid per no haver de sotmetre’s al dictat dels grans interessos. Regió7 ha nascut en el temps d’aquest periodisme i ha procurat ser-ne un digne representant al servei de la Catalunya central, en català i sempre compromès amb el país.

La travessa fins al 15.000 ha obligat a superar èpoques duríssimes i tota mena d’obstacles. Els que venen no seran menys importants. La revolució digital genera nous hàbits i nous consums que obliguen a reformular el compromís de mútua exigència entre el periodista i el lector, àrbitre suprem que decidirà cap on van els diaris. El repte de Regió7 -i de les publicacions similars- és renovar ara, en una nova era, el contracte entre el diari i l’audiència per tal que el periodisme local continuï sent un pam de terra ferma en un magma de soroll, banalitat i posveritat que posa en perill el progrés i la democràcia. La gent de Regió7 té la voluntat i el talent per fer-ho, i es comprovarà, segur, quan llegim el número 16.000.

