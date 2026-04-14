Xoc en plató
Sor Lucía Caram esclata contra Podemos i envia "a la merda" Pablo Fernández en plena picabaralla televisiva
L'estira-i-arronsa entre la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa i el portaveu de Podemos a Castella i Lleó s’ha viralitzat a les xarxes per la duresa de la rèplica del polític
Carlos Merenciano
Sor Lucía Caram i Pablo Fernández han protagonitzat un duríssim enfrontament televisiu al programa 'En boca de todos' que ha acabat circulant amb força a les xarxes socials. El xoc es va produir després que la religiosa carregués amb duresa contra Podemos i responsabilitzés el partit del creixement de l’extrema dreta, una acusació que va provocar una rèplica immediata del dirigent morat i va acabar desfermant una esbroncada en tota regla.
Tot va començar quan Sor Lucía va qüestionar el canvi que, a parer seu, ha viscut el partit des dels seus orígens i ho va fer amb paraules molt directes: "Aleshores, criticàvem i ara són nens bonics de marca". A partir d’aquí, va elevar encara més el to contra la formació: "Jo crec que en lloc de dedicar-se a criticar i a desqualificar, que treballin i que siguin coherents". I va rematar la seva intervenció amb una acusació frontal: "Ens han acabat estafant, han mentit i són ells els que han cridat l’extrema dreta amb les seves incoherències i les seves mentides".
Va ser aleshores quan Nacho Abad va donar pas a Pablo Fernández amb una pregunta directa: "Heu cridat l’extrema dreta, Pablo? Vosaltres sou els culpables que l’extrema dreta ressorgeixi?". La resposta del portaveu de Podemos no va ser precisament moderada. Va començar així: "Jo, amb tot el respecte a Sor Lucía, Sor Lucía és a la coherència el que Netanyahu al pacifisme o el que Jacob Elordi a la lletjor".
Però la part més dura de la seva intervenció va arribar just després, quan va portar el debat al terreny de l’Església i els casos d’abusos a menors. Pablo Fernández va respondre: "Si Sor Lucía diu que és una persona a qui li preocupen els menors, els nens, que li ho he sentit moltes vegades, no sé què fa encara pertanyent a la institució més pederasta de la història, que és l’Església Catòlica".
La frase va fer saltar pels aires l’intercanvi. Sor Lucía el va interrompre immediatament, visiblement enfadada, i li va etzibar: "Per què no te’n vas a la merda, per Déu? No tens ni punyetera idea. Torneu sempre amb el mateix disc ratllat". Malgrat aquesta interrupció, Pablo Fernández va continuar amb la seva intervenció i va afegir: "La jerarquia religiosa fa dècades que encobreix els pederastes, milers de casos, a Espanya, a l’Argentina, a Xile, a Alemanya".
La religiosa va intentar aleshores reivindicar la seva posició dins de l’Església amb una altra frase molt clara: "I hi continuaré pertanyent, hi continuaré pertanyent perquè he dit tolerància zero". Però Fernández va tornar a rematar el xoc qüestionant la seva autoritat per parlar de coherència política: "Amb la qual cosa, la seva coherència, Sor Lucía, com comprendrà, vostè és el que Ayuso a la cura de la gent gran".
Així, el que va començar com una crítica política de Sor Lucía Caram a Podemos va acabar convertit en una de les picabaralles televisives més tenses dels últims temps. Un encreuament en què es van barrejar retrets per la deriva del partit, l’auge de l’extrema dreta i una duríssima al·lusió a l’Església que va fer esclatar completament el debat.
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona
- El vídeo d'una pallissa entre menors acaba amb adults investigats per venjar la víctima a Sant Vicenç de Castellet
- Dos afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Els moviments migratoris porten 6.000 persones a l’àrea central, el 80% de l’estranger
- Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà