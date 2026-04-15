Els tercers Premis AMIC distingeixen Ferran Debant, Pallars Digital, Lookout Santa Cruz, Greater Govanhill i la Diputació de Barcelona
Els guardons de la premsa de proximitat van reunir ahir més de 200 persones al CaixaForum de Barcelona
Regió7
L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) va reconèixer aquest dimarts la trajectòria de l'empresari manresà Ferran Debant, president del Grup Taelus, en el marc de la tercera edició del Premi Internacional AMIC Mitjans de Proximitat. També van rebre guardons tres mitjans de comunicació locals: el català Pallars Digital, el nord-americà Lookout Santa Cruz i l'escocès Greater Govanhill" de Glasgow; i la Diputació de Barcelona pel seu compromís amb la premsa de proximitat.
La jornada, presentada pel periodista Jofre Llombart i presidida per Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va reunir al CaixaForum de Barcelona més de 200 editors, periodistes i professionals del sector en l’àmbit català, europeu i internacional. Durant l’acte, el president de l’AMIC, Ramon Grau, va destacar la vitalitat del sector i el paper de l'entitat com a eina clau per dignificar i professionalitzar la tasca editorial. Grau va reivindicar el periodisme de proximitat com un servei essencial davant la desinformació. "En un món de notícies falses, la informació de quilòmetre zero vertebra el territori i manté viva la llengua", va dir.
El conseller Vila, per la seva banda, va definir els mitjans de proximitat com la "primera línia de defensa contra la desinformació" i va subratllar la capacitat d'aquest ecosistema per connectar la realitat local amb el món, tot articulant una esfera pública plural que garanteix el context, el rigor i la normalització del català. I Marta Salicrú, comissionada d’Ús Social del Català de l’Ajuntament de Barcelona, va celebrar la tasca d'uns mitjans que, per la seva naturalesa, són els més vinculats al dia a dia de la ciutadania i tenen la responsabilitat clau d'abordar els temes que realment impacten en la comunitat.
Premi per a Pallars Digital i reconeixement a La Fura i a La Veu de l'Anoia
El guardó de la categoria En català va ser per al mitjà Pallars Digital. El jurat va destacar “la incorporació de recursos orientats a millorar l’accessibilitat dels continguts, en particular l’aplicació del sistema de lectura fàcil. Aquesta iniciativa contribueix a ampliar l’abast social del mitjà i constitueix una bona pràctica en l’adaptació dels continguts digitals, especialment en entorns de consum mòbil”. Jordi Ubach, director i editor del mitjà, va recollir el guardó reivindicant el paper del periodisme rural en territoris allunyats dels grans centres de decisió.
En aquesta categoria, el jurat també va distingir com a finalistes ex aequo a La Fura del Penedès i Garraf, guardonat “per la seva capacitat d’adaptació als canvis comunicatius i tecnològics, mantenint estàndards de qualitat periodística i una presència territorial rellevant”, i a La Veu de l’Anoia, per “adaptar-se als canvis estructurals del sistema comunicatiu de proximitat" i per la seva "oferta periodística que integra el periodisme de servei i una clara orientació cap a les necessitats informatives de la comunitat”. Va recollir el guardó Pia Prat, directora general del mitjà.
De Califòrnia a Gasgow
En la categoria Internacional, el premi va ser per Lookout Santa Cruz, publicació editada a la ciutat de Santa Cruz, a Califòrnia (Estats Units). El seu CEO i fundador, Ken Doctor, va defensar la necessitat d’innovació digital en els mitjans locals i el seu paper en la democràcia. I com a finalista, es va guardonat al mitjà colombià "El Armadillo" de la ciutat de Medellín (Colòmbia), premi que va recollir la directora, Vanesa Restrepo.
Pel que fa a la categoria Europa, el guardó va ser per al mitjà "Greater Govanhill" de Glasgow, a Escòcia (Regne Unit). La seva editora fundadora, Rhiannon J. Davies, va destacar la importància dels mitjans locals per explicar històries de proximitat amb projecció global. També es va mencionar com a finalista el mitjà “Nyhetsbyrån Järva” d’Estocolm (Suècia) i va recollir el diploma Kerstin Gustafsson, la seva editora i fundadora.
Guardons a la trajectòria i a la publicitat
Com a colofó dels premis, es va lliurar el Reconeixement a la qualitat de la publicitat a la Diputació de Barcelona (DIBA), recollit per Àngels Bardina, cap de la Secció de Publicitat de la institució, qui ha destacat el compromís de l’entitat amb els mitjans locals. Així mateix, Ferran Debant, va ser distingit amb el Reconeixement a la Trajectòria. Debant va posar en valor la tasca del seu equip i va reivindicar el paper dels mitjans de proximitat en la defensa de la cultura i la llengua catalana.
Ponències d’experts en premsa de proximitat
La jornada va comptar amb les ponències de tres experts internacionals. El Dr. Sonho Kim, director de mitjans de comunicació a la Korea Press Foundation va oferir la ponència “Buscant desesperadament l'hiperlocalisme: els mitjans de comunicació locals en l'era del declivi regional a Corea del Sud”; Ken Doctor, CEO i fundador de Lookout Local, Inc., guanyador del Premi Pulitzer 2024, qui va presentar la seva ponència “Lookout Local enmig del renaixement de les notícies locals als EUA”; i el Dr. Richard Fletcher, director de recerca i subdirector del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universitat d'Oxford, que va exposar “Notícies locals i el públic: reptes i oportunitats”.
