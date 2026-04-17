‘Lo de Évole’
Quevedo protagonitza una inesperada “fugida” en una entrevista amb Jordi Évole que ja és viral
L’artista grancanari abandona momentàniament la gravació enmig de rumors sobre el seu nou disc ‘El Baifo’, en un vídeo que ha generat debat a les xarxes
Johanna Betancor Galindo
El cantant grancanari Quevedo torna a situar-se al centre de la conversa, aquesta vegada no només per la seva música, sinó per una escena inesperada durant una entrevista amb el periodista Jordi Évole que ja circula amb força a les xarxes socials. El vídeo, publicat pel mateix Évole, mostra una gravació que no es va arribar a emetre i que ha desencadenat tota mena d’interpretacions entre els seguidors de l’artista.
A les imatges, d’uns 30 minuts de durada, es pot veure Jordi Évole recorrent Las Palmas de Gran Canaria mentre prepara una entrevista per al seu programa ‘Lo de Évole’. Durant aquest recorregut, el periodista percep una situació cridanera: diverses persones semblen estar escoltant música de Quevedo, cosa que desperta les seves sospites sobre una possible filtració del nou disc de l’artista.
Tanmateix, les persones que apareixen al vídeo neguen saber-ne res o eviten donar respostes clares, cosa que afegeix un to gairebé narratiu a la peça. La gravació continua a l’Hotel Santa Catalina, on té lloc la trobada entre el periodista i el cantant.
Al llarg de la conversa, Évole insisteix en la possibilitat que el disc estigui circulant abans del seu llançament. Quevedo, per la seva banda, confirma que ‘El Baifo’ està “molt a prop”, però evita entrar en detalls. L’ambient es va tensant progressivament fins que, en un moment determinat, l’artista decideix aixecar-se i abandonar l’entrevista.
L’escena, lluny de passar desapercebuda, s’ha convertit en un dels fragments més comentats del vídeo. Poc després, el periodista dona per finalitzada la gravació després de parlar amb membres de l’equip del cantant.
El tancament arriba a la platja del Confital, on un veí llança una frase en to còmplice que ha alimentat encara més la conversa a les xarxes: “Millor que ho tinguem nosaltres sols ara, millor quedar-se callat. De moment!”.
Una expectació constant
Tot aquest enrenou coincideix amb l’interès creixent pel proper projecte de Quevedo. Després de l’èxit de temes com ‘Ni Borracho’ o ‘Scandic’, que van assolir el número u en el seu debut, l’expectació al voltant del seu nou disc no ha deixat d’augmentar.
El mateix artista ha explicat en diverses ocasions que aquest treball, titulat ‘El Baifo’, té un significat especial. El terme fa referència a la cria de la cabra a les Canàries, però també juga amb el concepte de “GOAT” (Greatest Of All Time), una picada d’ullet que ha generat múltiples interpretacions entre els seus seguidors.
Paral·lelament, també han sorgit comentaris sobre possibles gravacions o col·laboracions com un suposat videoclip amb Elvis Crespo a La Graciosa, tot i que sense confirmació oficial. El mateix entorn de l’artista ha deixat clar que és pràcticament impossible evitar qualsevol tipus de filtració en produccions d’aquest nivell.
Debat a les xarxes socials
El vídeo difós per Évole ha obert un debat entre aquells que interpreten l’escena com un moment espontani i els que creuen que podria formar part d’una estratègia narrativa o promocional. Sense confirmació oficial al respecte, el cert és que la peça ha aconseguit el seu objectiu: augmentar encara més la conversa al voltant de Quevedo i mantenir el focus sobre un llançament que, segons el mateix artista, està cada cop més a prop.
