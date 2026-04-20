Fitxatge estrella
Marc Giró estrena aquest dimarts el seu 'Cara al show' a La Sexta: "M'encanta parlar amb gent que no pensa com jo"
El nou programa compta amb Yolanda Ramos, Pepe Colubi i Nacho Duato com a col·laboradors
Marisa de Dios
Hi ha anys en què el fitxatge d'algun presentador per un grup audiovisual revoluciona la indústria televisiva. Va passar el 2024 amb l'arribada de David Broncano a La 1 i aquest dimarts 21 d'abril passarà amb el desembarcament de Marc Giró a La Sexta amb 'Cara al show' (23.00 hores). I això que el seu programa manté, bàsicament, la mateixa estructura del que feia a TVE, 'Late show': un espai setmanal d'entrevistes que combina l'anàlisi crítica i desenfadada de l'actualitat amb l'humor i la música en directe, amb el seu famós monòleg reivindicatiu d'obertura.
"És com quan vas a veure un 'show' de màgia i saps que el mag traurà un conill del barret i, així i tot, et continua sorprenent", posava com a metàfora Giró en la presentació de la seva nova etapa televisiva.
El presentador reconeix que la seva arribada a La Sexta es va cuinar a foc lent. "M'ho vaig pensar molt. Crec que ha estat el contracte més llarg i més parlat de la història de la televisió", explica el periodista català, que valora positivament el seu pas per la tele pública: "M'he sentit molt ben tractat, a vegades no però a vegades sí, la majoria de les vegades i per part de gairebé tots els seus empleats".
La ultradreta, en el punt de mira
Però un dels motius del canvi és el respecte que veu d'Atresmedia cap als seus professionals: "Com que estàs fent aquesta feina, no deixes d'estar en una posició fràgil per l'exposició, perquè has de parlar en públic, perquè has de fer la pregunta adequada... I jo he notat aquest acompanyament", subratlla Giró. Un altre, en l'estabilitat per a ell i el seu equip.
"D'aquí a 10 anys em veig aquí amb 'Cara al show'. De fet, que jo me n'hagi anat a Atresmedia té a veure amb aquest convenciment que volia mantenir aquest programa", exposa Giró, a qui no li preocupa "estar en el punt de mira del fatxerio". "La ultradreta d'aquest país s'ha de preocupar que els demòcrates els tinguem en el punt de mira i controlant exactament cap a on van les seves polítiques que, en línies generals, les coses acaben en violència i són arrasadores", afirma.
A 'Cara al show', inspirat en els grans 'late shows' nord-americans, continuarà comptant amb entrevistes de l'àmbit cultural, de l'activisme social, la política o l'esport. "Mai no ens ha fallat cap convidat", destaca. "Com que soc demòcrata, estic pel diàleg constant. Per això soc antifeixista, m'encanta parlar amb la gent que no pensa com jo. Valoro la veritat de l'altre de la mateixa manera que crec que l'altre ha de valorar la meva veritat", subratlla.
La visita de Pedro Sánchez
Un dels convidats sobre els quals més s'especula és Pedro Sánchez, després que el president prometés a 'Lo de Évole' que acudiria al nou programa de Giró. "Vindrà perquè s'hi va comprometre, però no sabem en qualitat de què, perquè a Espanya pot passar de tot", avança el presentador, que explica que la política serà molt present al seu 'show'.
"Cal parlar de política, perquè la política és aquí i a tot arreu, tot el que fem és polític", es justifica. Encara que a ell no li agrada gaire que l'etiquetin. "¿Com he de ser jo l'assot de la dreta o la icona de l'esquerra? És que hi ha moltíssima gent que està lluitant per afinar i eixamplar la democràcia, com els sindicats d'ajuda als lloguers, els de sanitat... És una xarxa de la qual jo també formo part", comenta.
Yolanda Ramos, Pepe Colubi i Nacho Duato
Els que sí que trepitjaran el plató de 'Cara al show' són els seus col·laboradors: l'actriu Yolanda Ramos, el periodista i humorista Pepe Colubi i el ballarí i coreògraf Nacho Duato, que debuta en aquesta faceta televisiva. "No té pèls a la llengua. Jo crec que serà problemàtic, serà genial", assegura.
El programa també inclourà les intervencions improvisades de Las Glorias Cabareteras (el tàndem format per Marta Bernal i Gloria Martínez) i la música en directe de la Giró's Boys Band, un quintet de jazz integrat pels músics Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech i Marcos López. I, com a tancament, una actuació musical.
