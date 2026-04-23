Abans eren novel·les turques, ara són ‘frutinovel·les’: on veure aquest fenomen viral a les xarxes
‘Secretos en la oscuridad’ és una ficció que compta amb 33 episodis i prop de 137 milions de visualitzacions a TikTok
Oriol García Dot
La gent, durant les últimes dècades, sempre té a la seva disposició algun contingut audiovisual amb què distreure’s. Hem passat de les novel·les turques, les sèries de Netflix i els programes de televisió al nou fenomen viral que ha aparegut a les xarxes socials: les ‘frutinovel·les’.
Aquesta nova tendència fa referència a vídeos que mostren ficcions creades amb intel·ligència artificial que barregen el drama típic de les telenovel·les amb situacions absurdes protagonitzades per fruites i verdures animades. També s’han començat a viralitzar algunes publicacions que imiten programes típics de televisió, com ‘La isla de las tentaciones’.
Fenomen molt accessible
Segons el mitjà argentí La Voz, una de les claus de l’expansió d’aquest fenomen és la seva accessibilitat, ja que, a diferència d’altres produccions audiovisuals, no requereix coneixements avançats d’edició ni d’intel·ligència artificial. Realment, qualsevol usuari pot generar el seu propi contingut des del mòbil o l’ordinador amb només una idea.
La majoria d’aquestes novel·les tracten de diferents tipus de fruites interactuant entre si i, en la major part dels casos, sent infidels a les seves parelles. Aquesta nova moda ha fet que es generin milers de vídeos d’aquest tipus, acumulant centenars de milions de visualitzacions, sobretot a TikTok.
On veure les ‘frutinovel·les’
Un dels comptes que actualment publica ‘frutinovel·les’ amb més suport i visualitzacions és @biologia_con_esqueleto. Aquest compte només té 15 vídeos publicats, però la seva història ‘Te presento a mi novio’, en què els protagonistes són una papaia, un cogombre i una pinya, ha generat més de 41 milions de visualitzacions en només tres vídeos. La novel·la tracta que la filla (pinya) presenta el seu nòvio (cogombre) a la seva mare (papaia), i aquest acaba sent-li infidel amb la seva pròpia mare.
Un altre compte que està tenint molt èxit és @laposapienstv, que té 416.000 seguidors. Aquest perfil ha produït una de les ‘frutinovel·les’ més llargues i exitoses de TikTok. Aquesta producció es diu ‘Secretos en la oscuridad’, té 33 episodis i els seus protagonistes són una ceba, una pinya i un tomàquet que viuen diverses aventures i traïcions. Aquesta ficció té prop de 137 milions de visualitzacions a TikTok.
Els fans estan entusiasmats amb aquestes històries i alguns creadors de contingut ja estan fent vídeos d’anàlisi sobre les personalitats dels personatges que les protagonitzen. Un exemple és el popular ‘youtuber’ espanyol Rickyedit, que al seu canal de YouTube, on té 3,5 milions de seguidors, ha reaccionat a aquesta nova moda.
