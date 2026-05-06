Els pecats de joventut de Lola Lolita
Sergi Mas
Per La revuelta de David Broncano ha passat una noia que es fa dir Lola Lolita, el nom real de la qual és Lola Moreno Marco, nascuda el 2002 i de professió influencer –o, més ben dit, "creadora de contingut", que sempre queda més professional i sembla més seriós–. De moment no se li coneix cap altre mèrit (com a mínim, un servidor ho ignora) que consisteixi a reunir a les xarxes socials milions de seguidors. Em sembla molt bé.
Llavors li va dir a Broncano: "Jo vaig venir aquí i me’n vaig anar a l’altre bàndol". "Quin altre bàndol?", va preguntar el David. La resposta la tenia preparada: "Amb el teu amic Pablo [Motos], on vaig estar sis mesos treballant amb ell [rialles i esbroncades alhora] perquè una sempre torna on va ser feliç" [més aplaudiments]. Bé.
No estarà de més saber que Lola Lolita va estar durant sis mesos a la mateixa productora (7 y Acción), on va col·laborar a El hormiguero i a El desafío . No va funcionar i ara busca un lloc professional a TVE. Sincerament, és molt lleig postular-se públicament criticant qui fa quatre dies va confiar en ella a canvi d’uns diners. Molt lleig. És més: la cadena va convidar els concursants d’El desafío a un creuer per les Maldives. Llavors no va semblar gaire infeliç. Tot això es cura amb l’experiència i suposo que la Lola ho entendrà amb el pas del temps.
El gran Miguel de Cervantes va escriure al Quixot una frase que ha quedat per a la història: "Un dels pecats que ofèn més Déu és la ingratitud: és de ben nascuts ser agraïts". A més, Lola Lolita es va queixar de l’anomenat hate a les xarxes socials, especialment dels que tenen 40, 50 i 60 anys. Bé, em quedo fora de la llista, perquè un servidor s’acosta als 62, i també patim el mateix hate, tot i que jo prefereixo anomenar-lo odi.
Ja se sap que aquí l’experiència cotitza a la baixa perquè "els vells molesten i ja no serveixen per a res". Tot un desafortunat greuge per part dels que exerceixen aquest menyspreu, ique desconeixen que amb el temps acabaran entrant en aquest mateix segment.
Tant que ens queixem de la cultura americana, i resulta que ens donen enèsimes voltes i revoltes sobre com respectar l’experiència.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- La policia investiga si l'explosió d'aquest dilluns a la Balconada de Manresa va ser intencionada