Després de l’espantada
Eurovisió prepara un altre salt fora d’Europa: el Canadà explora la possibilitat d’unir-se al festival després de la invitació de la UER
El director del festival, Martin Green, assegura que el país nord-americà seria benvingut, tot i que CBC/Radio-Canada encara no ha presentat una candidatura formal.
Carlos Merenciano
Eurovisió podria tornar a ampliar les seves fronteres fora d’Europa. El Canadà ha mostrat interès a incorporar-se al festival i la Unió Europea de Radiodifusió no tanca la porta a aquesta possibilitat. Martin Green, director del certamen, ha assegurat que el país seria benvingut si finalment decideix fer el pas, tot i que ara com ara no existeix cap sol·licitud formal de participació per part de CBC/Radio-Canada.
El moviment no sorgeix del no-res. El Govern canadenc ja va incloure en els seus pressupostos del 2025 la intenció d’explorar una possible participació a Eurovisió juntament amb la seva radiotelevisió pública, dins d’una estratègia per reforçar la identitat cultural del país i projectar la seva indústria artística. CBC/Radio-Canada ha enviat, a més, una delegació a Viena com a observadora del festival del 2026, un gest que confirma l’interès per estudiar el funcionament del concurs des de dins.
L’entrada del Canadà tindria un precedent clar: Austràlia. Tot i que Eurovisió va néixer com un certamen europeu, la televisió australiana SBS hi participa des del 2015 després de rebre una invitació especial de la UER. El Canadà, com Austràlia, manté vincles amb l’organització com a membre associat, tot i que la seva incorporació requeriria una decisió específica i una negociació prèvia amb els responsables del festival.
El possible debut canadenc també tindria un potent valor simbòlic. Céline Dion, nascuda al Quebec, va guanyar Eurovisió el 1988 representant Suïssa, i més recentment La Zarra, d’origen canadenc, va defensar França el 2023. Tanmateix, el Canadà mai no ha competit oficialment amb candidatura pròpia en el certamen.
Ara com ara, la participació no està tancada ni té data confirmada. El que sí que sembla clar és que la UER veu amb bons ulls l’arribada del Canadà i que el país ja ha començat a moure’s per estudiar si pot convertir-se en el pròxim convidat no europeu d’Eurovisió.
