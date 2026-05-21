Procés judicial
Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'
La Sala Civil reconeix que la prova final del concurs és una obra protegida per propietat intel·lectual i que els seus drets pertanyen a MC&F
Carlos Merenciano
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que obliga Atresmedia a deixar d’emetre ‘Pasapalabra’ amb ‘El Rosco’, la prova final i més reconeixible del concurs presentat per Roberto Leal a Antena 3. La Sala Civil ha desestimat els recursos presentats per Atresmedia i ITV Studios, així com el de la productora holandesa MC&F, i manté en tots els seus termes la resolució dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona.
La resolució reconeix que ‘El Rosco’ constitueix una obra protegida per la propietat intel·lectual i que la seva titularitat correspon a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. L’Audiència de Barcelona ja havia condemnat el novembre de 2022 Atresmedia a cessar l’emissió del programa amb aquesta prova, a més d’imposar una indemnització de 50.000 euros per danys morals i l’obligació de donar publicitat a la resolució.
Des d’aquella sentència, ‘Pasapalabra’ ha continuat emetent-se amb normalitat a Antena 3 mentre el cas seguia el seu recorregut judicial. El desembre passat, el Suprem va admetre a tràmit els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal interposats per Atresmedia i ITV, però ara els ha rebutjat i avala la posició de l’Audiència de Barcelona.
L’alt tribunal també descarta que el litigi previ entre Mediaset i ITV Studios tanqui aquest nou procediment per cosa jutjada. Segons recull la resolució, tot i que tots dos casos estan relacionats perquè tracten sobre si ‘El Rosco’ es pot protegir com a obra autònoma, els litigants no són els mateixos. Per aquest motiu, el Suprem rebutja que la sentència anterior impedeixi resoldre ara a favor de MC&F.
La decisió suposa un cop directe per a un dels formats més importants d’Antena 3, ja que ‘El Rosco’ és el moment central de cada entrega i la prova que concentra el pot del concurs. A partir d’ara, Atresmedia haurà d’afrontar les conseqüències d’una resolució ferma que qüestiona la continuïtat del format tal com s’emet actualment.
