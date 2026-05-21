Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

Procés judicial

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'

La Sala Civil reconeix que la prova final del concurs és una obra protegida per propietat intel·lectual i que els seus drets pertanyen a MC&F

'Pasapalabra'

'Pasapalabra' / ANTENA 3

Carlos Merenciano

Madrid

El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que obliga Atresmedia a deixar d’emetre ‘Pasapalabra’ amb ‘El Rosco’, la prova final i més reconeixible del concurs presentat per Roberto Leal a Antena 3. La Sala Civil ha desestimat els recursos presentats per Atresmedia i ITV Studios, així com el de la productora holandesa MC&F, i manté en tots els seus termes la resolució dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona.

La resolució reconeix que ‘El Rosco’ constitueix una obra protegida per la propietat intel·lectual i que la seva titularitat correspon a MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. L’Audiència de Barcelona ja havia condemnat el novembre de 2022 Atresmedia a cessar l’emissió del programa amb aquesta prova, a més d’imposar una indemnització de 50.000 euros per danys morals i l’obligació de donar publicitat a la resolució.

Des d’aquella sentència, ‘Pasapalabra’ ha continuat emetent-se amb normalitat a Antena 3 mentre el cas seguia el seu recorregut judicial. El desembre passat, el Suprem va admetre a tràmit els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal interposats per Atresmedia i ITV, però ara els ha rebutjat i avala la posició de l’Audiència de Barcelona.

L’alt tribunal també descarta que el litigi previ entre Mediaset i ITV Studios tanqui aquest nou procediment per cosa jutjada. Segons recull la resolució, tot i que tots dos casos estan relacionats perquè tracten sobre si ‘El Rosco’ es pot protegir com a obra autònoma, els litigants no són els mateixos. Per aquest motiu, el Suprem rebutja que la sentència anterior impedeixi resoldre ara a favor de MC&F.

Notícies relacionades

La decisió suposa un cop directe per a un dels formats més importants d’Antena 3, ja que ‘El Rosco’ és el moment central de cada entrega i la prova que concentra el pot del concurs. A partir d’ara, Atresmedia haurà d’afrontar les conseqüències d’una resolució ferma que qüestiona la continuïtat del format tal com s’emet actualment.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  6. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  7. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'

Apaguen un incendi a una adoberia d'Igualada

Apaguen un incendi a una adoberia d'Igualada

Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya

Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya

L’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya, al CAP Bages, estrena nous punts d’atenció

L’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya, al CAP Bages, estrena nous punts d’atenció

Inauguració de l'escultura de Joaquima de Vedruna a Montserrat

Inauguració de l'escultura de Joaquima de Vedruna a Montserrat

La cultura popular pren el protagonisme a la Festa Major de Puig-reig amb una mostra de la imatgeria local

La cultura popular pren el protagonisme a la Festa Major de Puig-reig amb una mostra de la imatgeria local

Jaume Aymerich, president de la Coral Mixta d'Igualada: "Necessitem un espai ben equipat on fer concerts grans"

Jaume Aymerich, president de la Coral Mixta d'Igualada: "Necessitem un espai ben equipat on fer concerts grans"

Inauguració de l'escultura de Joaquima de Vedruna a Montserrat

Tracking Pixel Contents