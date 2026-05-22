Ràdio
La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
El Periódico
Àngels Barceló abandonarà al final de la temporada actual la Cadena SER, emissora en què presenta i dirigeix el programa matinal 'Hoy por hoy', segons han informat a EFE fonts de la cadena.
De moment es desconeix el proper destí de la periodista, que ha comunicat la seva decisió aquest matí a la direcció de la cadena i al seu equip al programa.
Tampoc se sap encara qui la substituirà a partir de la propera temporada al capdavant del veterà programa matinal, pel qual han passat periodistes com Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.
Nascuda a Barcelona el 1963, Barceló va començar a la Cadena SER —del grup Prisa— el juliol del 2005, al capdavant del programa de cap de setmana 'A vivir que son dos días'. Entre el 2008 i el 2019 va dirigir i presentar l’informatiu vespertí 'Hora 25' i des del setembre del 2019 dirigeix i presenta el magazín matinal 'Hoy por hoy', líder d’audiència a la ràdio a Espanya.
