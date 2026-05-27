Festa el 30 i 31 de maig
Els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc aquest cap de setmana: de ‘Polònia’ a ‘Crims’, ‘La travessa’ i el Super3
Per accedir a les activitats de 3Cat en Viu, la majoria gratuïtes, caldrà aconseguir una de les invitacions
Marisa de Dios
Aquest cap de setmana, 30 i 31 de maig,l’Anella Olímpica de Montjuïc acollirà la iniciativa‘3Cat en Viu’, la gran festa de la tele pública catalana per acostar els seus programes a l’audiència. Cinc escenaris ompliran més de 25.000 metres quadrats, de 10.00 a 18.00 hores, per oferir activitats i espectacles en directe (la majoria gratuïts, tot i que es necessita haver aconseguit una entrada per accedir-hi ) amb els continguts de la plataforma de TV-3. L’univers del Super3 tindrà una presència especial, com ja passava amb la multitudinària Festa dels Súpers, que va finalitzar el 2018.
L’espai exterior de l’Anella Olímpica, la plaça 3Cat a Viu, acollirà tota la programació gratuïta. Entre els programes i xous en directe que es podran veure hi ha els de ‘Polònia’, ‘Que no sorti d’aquí’, ‘Col·lapse’, ‘El suplement’, ‘Atrapa’m si pots’ i ‘La turra’.
Entrevista encadenada
Jordi González, presentador de ‘Col·lapse’, realitzarà una entrevista encadenada de més de sis hores en què s’aniran entrevistant les cares de 3Cat, com Xavi Coral, Eloi Vila, Xavier Grasset, Elisenda Carod, Mari Pau Huguet, Berta Aroca, Maria Fernández Vidal, Xavi Valls, Francesc Garriga i Gerard Romero (dissabte); i Agnès Marquès, Núria Solé, Manel Alías, Marina Romero, Toni Cruanyes, Anna Garnatxe, Marta Bosch, Helena Garcia Melero, Espartac Peran i Ariadna Oltra (diumenge). Serà a l’ escenari Col·lapse.
A l’ escenari CaixaBank, a més de l’univers del Super3, es trobaran activitats de l’‘APM?’ i ‘Polònia’, un càsting del concurs ‘Atrapa’m si pots’, concerts amb el repartiment de la sèrie ‘Jo mai mai’, una classe d’ escumafit amb les cares d’EVA i un programa especial del Zona zàping.
Cuina amb Marc Ribas i Arnau París
A l’espai Cuines Aprofitem els Aliments els xefs més coneguts de la casa cuinaran amb l’audiència: Marc Ribas, Arnau París, Gessamí Caramés, Paula Alòs i el programa de Catalunya Ràdio ‘Un restaurant caníbal a Berlín’, amb Paula Molés.
A l ’escenari El Suplement es concentraran ‘Tres Vides’, ‘Que no sorti d’aquí’, ‘Nota de veu’, ‘El suplement’, ‘Músiques empoderades’, ‘Loft’ i ‘La turra’.
A l ’espai El Temps hi haurà Gemma Puig, Tomàs Molina, Eloi Cordomí i Francesc Mauri fent un tutorial sobre com es comunica la informació meteorològica.
‘La travessa’ i ‘Crims’
A més, els assistents podran fer una etapa de ‘La travessa, el ‘reality’ d’aventura de Laura Escanes; visitar una exposició del ‘ Crims’ de Carles Porta sobre com es fa una investigació criminal, i participar en una trobada dels actors de la telenovel·laCom si fos ahir’ amb els seus fans.
Els personatges del canal infantil de la tele catalana, com Titó, Mic o els Beta, ocuparan l’escenari CaixaBank amb un xou musical, per fer créixer la comunitat Super3 fora de la pantalla. Es podrà veure quatre vegades: dissabte a les 11.00 i a les 16.00 hores, i diumenge en el mateix horari.
Del Titó a l’‘Info K’
A més dels espectacles, cada programa infantil tindrà el seu propi espai amb tallers, activitats i jocs. Per als més petits hi haurà ‘Titó’, ‘Fa la la’, ‘A jugar’, ‘Mic’ i ‘Una mà de contes’, i per als més grans, ‘Fang’, ‘Fuet’, els ‘Beta’, ‘Manduka Duo’, ‘Tik Tak Factory’ i ‘InfoK’. A més, els ‘súpers’ tindran l’oportunitat de conèixer els personatges del Super3.
A més, els súpers tindran l’oportunitat de conèixer els personatges del Super 3 a la zona de trobada de fans (dissabte i diumenge, a les 14.30 hores).
Al Palau Sant Jordi, ‘El foraster’ i ‘Eufòria’
L’edició especial d’‘El foraster’ al Palau Sant Jordi (des de 19 euros) dissabte (12.00 hores) serà un dels plats forts del cap de setmana. Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer protagonitzarà ‘El foraster’ més gran que s’hagi fet mai, reunint els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que ha visitat.
El concert d’‘Eufòria’ (des de 24 euros), que se celebrarà diumenge (12 hores) al Palau Sant Jordi, serà un altre dels eixos del cap de setmana, amb les veus de l’última edició i amb la guanyadora del concurs, Aina Machuca.
La programació completa del 3Cat en Viu es pot consultar aquí:
