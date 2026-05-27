Mediaset compra “El Rosco” de “Pasapalabra” i prepara un nou concurs després del moviment estratègic d’Alessandro Salem
El conseller delegat va negociar i va comprar en secret els drets de la prova més icònica del concurs d’Antena 3, un acord que ara es farà efectiu després de la resolució definitiva del Tribunal Suprem
Ricky García
Mediaset España ha fet oficial aquest dimecres que ja treballa en un concurs que inclogui “El Rosco” com a element principal després de la sentència del Tribunal Suprem. La confirmació del grup audiovisual ratifica les dades sobre el full de ruta i els plans de Fuencarral que ja vam desgranar a la INFORMACIÓ de YOTELE de la setmana passada. A continuació, recuperem els detalls de com s’ha gestat aquest moviment:
Mediaset dona un important cop d’efecte i capgira el tauler televisiu. Després del terratrèmol originat per la sentència del Tribunal Suprem que impedeix a Atresmedia continuar utilitzant la marca i el format d’“El Rosco” de “Pasapalabra”, el grup de Telecinco i Cuatro ha fet efectiu un contracte, signat fa una mica més d’un any per Alessandro Salem, conseller delegat de la companyia, mitjançant el qual s’assegurava els drets de la prova més icònica i representativa del concurs que actualment presenta Roberto Leal.
D’aquesta manera, un cop s’ha sabut que la resolució ja és ferma i no admet recurs, Mediaset començarà a desenvolupar un nou concurs que pivotarà fonamentalment sobre la que fins ara era l’emocionant recta final de “Pasapalabra” i que pròximament tornarà a les tardes de Telecinco. Segons ha sabut aquest portal, encara no s’ha decidit qui serà el presentador d’aquest format ni quina productora s’encarregarà de dur-lo a terme.
El màxim responsable de Mediaset va tancar personalment, amb el més absolut secret, aquest acord amb MC&F, la companyia propietària d’“El Rosco” de “Pasapalabra”, que es faria efectiu un cop la instància judicial més alta dictés sentència definitiva, cosa que finalment ha passat aquest dijous 21 de maig, tal com va avançar Informalia i ha verificat YOTELE.
Per tant, no hi ha cap possibilitat de contraoferta per part d’Atresmedia ni d’intent de comprar a la seva propietària legal els drets d’“El Rosco”, tal com s’ha assegurat des de la companyia comandada per Javier Bardají als mitjans de comunicació.
Un cop conegut que aquesta resolució és ferma i no admet recurs, a la seu de San Sebastián de los Reyes s’ha convocat un gabinet de crisi per analitzar la situació i traçar una estratègia de futur davant el nou panorama, amb un “Pasapalabra” que es queda sense la seva prova més icònica i representativa.
Diferents fonts consultades per YOTELE indiquen que la notícia ha generat un enorme impacte dins d’Atresmedia, que no ha tingut més remei que assumir que la derrota judicial és definitiva i que, per tant, caldrà reformular “Pasapalabra”. I, a més, de manera imminent.
Els directius esgotaran al màxim els terminis i no modificaran l’estructura del seu concurs estrella fins que no se’ls notifiqui la sentència de manera formal. Un cop això passi, es prendran un període de diverses setmanes d’execució voluntària de la sentència, durant el qual, en principi, s’emetrà com fins ara.
Es tanca així un conflicte televisiu gairebé llegendari, que va començar quan Paolo Vasile va esquivar el 2019 els posseïdors dels drets de “Pasapalabra” a Espanya, en considerar que l’essència del format radicava bàsicament en “El Rosco” i que aquest no formava part del format original d’ITV Studios. Va ser aleshores quan va signar amb MF&C, la companyia holandesa que havia registrat la prova final del format. ITV Studios va demandar Mediaset i el concurs es va veure obligat a finalitzar les seves emissions a Telecinco, després d’anys d’anades i vingudes, passant poc temps després a emetre’s a Antena 3.
Ara es viu l’últim capítol d’aquest intens culebrot televisiu que acaba per sempre amb “Pasapalabra” tal com el coneixíem el 2006, amb Silvia Jato com a presentadora i “El Rosco” com a autèntic emblema.
