Albert Sáez assumeix l'àrea de Relacions Institucionals i manté la Direcció General de Continguts de Prensa Ibérica
El periodista ha estat nomenat també president del Comitè Editorial d’El Periódico, diari que a partir d’ara dirigirà Gemma Martínez
Javier Moll: «El Periódico té avui amb un equip cohesionat i guanyador»
Prensa Ibérica ha decidit ampliar les responsabilitats d’Albert Sáez dins del grup editorial, afegint l’àrea de Relacions Institucionals a la Direcció General de Continguts que ja ocupava i que, fins ara, compaginava amb la direcció d'El Periódico, un diari que des d’aquest moment passa a estar dirigit per Gemma Martínez.
El nou encàrrec rebut pel veterà periodista s’ha fet públic precisament durant l’acte de relleu a la direcció d'El Periódico, capçalera que ha dirigit durant els darrers sis anys. Ha estat en aquest acte on el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha revelat que havia escollit Sáez per ampliar les seves responsabilitats dins del grup i fer-se càrrec, a partir d’ara, de les àrees de Continguts i Relacions Institucionals. La direcció de Relacions Institucionals havia estat ocupada fins al gener passat pel periodista Carmelo Calvo.
El primer encàrrec que Moll ha fet a Sáez en aquesta nova etapa és continuar impulsant l’àrea de Continguts amb ambició i reorganitzar l’àrea de Relacions Institucionals, reforçant-ne l’estructura. Prensa Ibérica agrupa 27 capçaleres periodístiques arreu de l’Estat i, segons les dades tant de GfK en audiència digital com de l’EGM en les edicions en paper, ocupa el segon lloc en audiència entre els grups informatius d’Espanya.
Comitè Editorial d'El Periódico
Sáez també ha estat nomenat nou president del Comitè Editorial d'El Periódico, càrrec que des del 2019 ocupava Joan Tapia Nieto, que continuarà formant part d’aquest òrgan de suport a la direcció periodística del diari.
Durant aquest temps, Tapia ha estat una peça fonamental en el rellançament de la capçalera de la mà de la nova empresa editorial. Aquest experimentat periodista ha estat un vincle de gran valor, aportant al projecte la seva sensibilitat en àmbits tan diversos com l’economia, la política, la vida cultural i cívica barcelonina i l’actualitat internacional.
Tapia continuarà publicant a la secció d’opinió del diari. També seguiran formant part del comitè editorial els seus actuals membres: Rafael Jorba, Andreu Claret, Anna Gener, Rosa Paz, Carme Poveda, Liliana Arroyo, Josep Cuní, Martí Saballs, Àlex Salmon, Joan Cañete i Astrid Barrio.
També en formen part la nova directora d'El Periódico, Gemma Martínez, i els membres de la direcció que ella designi en els pròxims dies. Durant els mesos vinents s’ampliarà la composició d’aquest organisme, especialment per donar suport a l’expansió del diari més enllà de Catalunya, on ja és líder en audiència digital. Astrid Barrio prendrà el relleu de Rafael Jorba com a secretària d’aquest organisme.
