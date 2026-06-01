Totes les estrenes i tornades
Les 11 sèries que no et pots perdre aquest juny
Entre les estrenes de Netflix, HBO, Disney+, Prime, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV, Atresplayer i SkyShowtime destaquen ‘La casa del dragón’ i ‘Cape Fear’
Carles Porta presenta ‘33 días’, la seva primera sèrie de ficció, inspirada en la fuga de Brito i Picatoste: «Partint de la realitat, podem inventar»
Marisa de Dios
Tot i que algunes de les sèries més interessants que arriben a les plataformes d’estríming aquest juny són noves temporades (‘La casa del dragón’, ‘The Bear’, ‘Sugar’, ‘El Inmortal’), també hi ha espai per a noves propostes: com ‘Cape Fear’, amb Javier Bardem; ‘33 días’, la primera sèrie de Carles Porta; ‘Alice y Steve’, la gran triomfadora a CanneSeries, ‘Oasis’, ‘Todos nuestros años’, ‘Vida, Larry David y búsqueda de felicidad’, ‘La otra hermana Bennet’ i ‘Millenial Mal’.
Dia 5. Apple TV
Dos tòtems del cine, Steven Spielberg i Martin Scorsese, produeixen aquest ‘thriller’ inspirat en la pel·lícula homònima de 1991 dirigida per aquest últim, ‘El cabo del miedo’. Javier Bardem interpreta aquí el paper que va fer al film Robert De Niro, el d’un assassí que busca venjar-se dels advocats (Amy Adams i Patrick Wilson) que el van enviar a la presó. S’ho farà passar realment malament a la parella de lletrats, que són un matrimoni.
Dia 7. Atresplayer
Carles Porta, el creador de 'true crime' tan exitosos com 'Crims' i 'Tor', debuta en el gènere de la ficció amb aquesta sèrie inspirada en una història real: la fuga de dos presos de la presó de Ponent de Lleida el 2001, Brito i Picatoste, que van atemorir Barcelona durant la seva fugida. Amb guió de Javier Olivares (el creador d''El Ministerio del Tiempo') i Jordi Calafí, els reus estan interpretats per José Manuel Poga i Julián Villagrán, tot i que tenen noms diferents que els dels presos reals «per protegir i cuidar la llibertat creativa».
Dia 8. Disney+
Comèdia britànica, creada per Sophie Goodhart, que es va coronar com la gran triomfadora en l’últim CanneSeries al conquistar tres premis: Millor Sèrie, el Premi Especial d’Interpretació per a tot el repartiment i el premi dels Lycéens. Nicola Walker i Jemaine Clement amb els Alice i Steve del títol, uns amics de tota la vida la relació de la qual entra en crisi quan ella s’assabenta que ell està sortint amb la seva filla.
Dia 10. Prime Vídeo
Adaptació del llibre ‘young adult’ de Carley Fortune, protagonitzada per Sadie Soyverall (‘Saltburn’, ‘Destino: La saga Winx') i Matt Cornett ('High School Musical: El musical’). Narrada al llarg de sis anys i una setmana a Barry’s Bay, el típic poble a les vores d’un llac, és una història romàntica i nostàlgica sobre els primers amors i les persones i decisions que ens marquen per sempre.
Dia 11. Movistar Plus+. Temporada 3 (última)
La sèrie inspirada en els Miami, l’organització criminal dedicada al narcotràfic que va atemorir Madrid des dels anys 90, arriba a la seva fi. Aquests últims episodis estan condensats en cinc dies. El 2004, José Antonio (Álex García) està fora del negoci i la banda està capitanejada amb mà dura per la Rubia (Teresa Riott). Però una alenada sobre un carregament i el retrobament amb un personatge del passat posa tot potes enlaire.
Dia 16. Movistar Plus+
Adaptació de la novel·la de Janice Hadlow ambientada en l’univers d ’‘Orgull i prejudici’, de Jane Austen. A l’Anglaterra de la Regència (la de ‘Los Bridgerton’), Mary Bennet (Ella Bruccoleri), l’aneguet lleig sempre a l’ombra de les seves quatre germanes, qüestiona el paper que la societat li imposa.
Dia 19. Apple TV. Temporada 2
Colin Farrell torna a posar-se el vestit de detectiu privat de Los Angeles en aquesta sèrie que recorda al cine negre i que tenia un gir de guió totalment inesperat al final de la primera temporada. El seu nou cas el porta rere la pista de l’atribolat germà gran d’un prometedor boxejador local, mentre continua la recerca de la seva germana desapareguda.
Dia 22. HBO Max. Temporada 3
La poderosa Casa Targaryen continua destruint-se des de dins per la seva lluita interna per ocupar el cobejat Tron de Ferro en aquesta preqüela de ‘Joc de trons’ , basada en els llibres de George R. R. Martin. Amb Ponent dividit entre els Negres, partidaris de Rhaenyra Targaryen, i els Verds, lligats a Aegon II i Aemond, la família entra en una fase de guerra oberta, la Dansa de Dracs.
Dia 26. Disney+. Temporada 5 (última)
L’última temporada de la premiada sèrie comença el matí després que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) i Sugar (Abby Elliott) descobreixin que el turmentat Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonat la restauració, deixant el restaurant a les seves mans. Sense diners i amb l’amenaça d’una possible venda, els nous socis han d’unir forces amb la resta de l’equip per tirar endavant un últim servei, amb l’esperança d’aconseguir, per fi, una estrella Michelin.
VIDA, LARRY DAVID I RECERCA DE LA INFELICITAT
Dia 27. HBO Max
Comèdia d’esquetxos en què el veterà Larry David repassa, amb molt humor, moments destacats de la història nord-americana. Compta amb un repartiment que inclou tant antics membres de ‘Curb Your Enthusiasm’ com altres figures destacades de Hollywood: Bill Hader com Abraham Lincoln; Kathryn Hahn com Mary Todd Lincoln; Jon Hamm i Sean Hayes com els germans Wright, i Susie Essman com Susan B. Anthony. A més, Jerry Seinfeld i David Larry es reuniran en un esquetx sobre els exploradors Lewis i Clark, i Barack Obama (que és productor executiu junt amb la seva dona, Michelle) també farà un paper.
Dia 30. Filmin
Comèdia que treu punta dels xocs generacionals. La Judith (Lorena Iglesias),una bibliotecària a l’atur de 42 anys, ha de tornar a la universitat per cobrar una beca que li concedeixen per un error burocràtic. Atrapada en els codis del món universitari, i a fi d’ ocultar la seva edat, se sotmet a un canvi d’imatge ideat per dues noies d’uns vint anys.
ALTRES ESTRENES I TORNADES
SHERLOCK A CEGUES. Dia 1. AMC. Inspirada en fets reals, la sèrie segueix Roman Mertens, un home cec amb una capacitat auditiva excepcional que se suma a la nova unitat d’escoltes de la policia de Rotterdam.
TRIO. Dia 1. SkyShowtime. Quan Hugo, ja en l’edat adulta, és abordat per la filla dels dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, a l’època en què, a punt de començar el seu primer any d’universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller.
NO APTES PER A LA FEINA. Dia 2. Disney+. Cinc joves d’uns vint anys, obsessionats amb la seva feina, lluiten per arribar a l’èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal.
MORFEU. Dia 2. SkyShowtime. Un advocat es converteix en el líder d’una banda criminal.
EL TESTIMONI. Dia 4. Netflix. Quan Rachel va ser assassinada a Wimbledon el 1992, André es va convertir en pare solter de la nit al dia. Deixant de banda el seu propi dolor, va posar el seu fill Alex (l’únic testimoni de l’atac) al centre del seu món.
AIXÍ APRENDRÀS. Dia 5. Netflix. Un equip que opera al marge de la llei mira de restablir l’ordre a les escoles. És l’Oficina de Protecció dels Drets Educatius, una institució fundada amb la missió d’escarmentar els estudiants, professors i pares que es passen de la ratlla.
DEAR ENGLAND. Dia 5. Movistar Plus+. Anglaterra, bressol del futbol, arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional. QuanGareth Southgate (Joseph Fiennes) assumeix el lideratge de l’equip, s’enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
VETERANS CONTRA EL CRIM. Dia 8. Cosmo. A Colònia-Mülheim, la falta de joves policies ha deixat la comissaria al límit. L’ambiciosa cap Vicky Adam intenta mantenir el control al costat del jove aspirant Hui Ko, però la realitat els desborda. Quan un cas insòlit sacseja la ciutat, el cap de policia llança una proposta inesperada: recuperar dos antics investigadors ja retirats.
EL VAMPIR LESTAT. Dia 8. AMC+. Temporada 3. Lestat (Sam Reid) emprèn una elèctrica gira de múltiples ciutats mentre el persegueixen les muses del seu esbojarrat i rebel passat.
LA CASA NOSTRA. Dia 8. 3Cat. Temporada 2
EL JOC DE L’ASSASSÍ. Dia 9. Filmin. Atormentat pel cas que mai va poder resoldre, el detectiu retirat Huw Miller és arrossegat de nou a un joc mortal quan ressorgeixen els ecos d’un assetjador sàdic, difuminant la línia entre la culpa, la veritat i l’obsessió.
LES DUES CARES DE LA LLEI. Dia 11. Netflix. Un advocat jove i íntegre és acusat d’assassinar el fill d’un oficial superior de policia, per la qual cosa recorre a una lletrada sense escrúpols disposada a treure partit dels buits legals i demostrar la seva innocència.
TRÀFIC AERI. Dia 11. HBO Max. Un home es veu immers en un món de violència i corrupció per salvar el seu fill, que ha sigut empresonat.
HIT VIRAL. Dia 11. Netflix. Un estudiant de secundària viu ofegat per les factures mèdiques de la seva mare i el maltractament constant dels seus companys. Quan una baralla amb un company es retransmet per accident a internet i es fa viral, el noi descobreix que lluitar pot donar-li diners.
DOLÇOS MAGNÒLIES. Dia 11. Netflix. Temporada 5
LLIGUES. Dia 11. SkyShowtime. Un advocat ha d’abandonar el prestigiós bufet del qual era soci a causa d’un escàndol. Decidit a recuperar el seu estatus en l’escena legal de Milà, se submergeix en casos complexos i de gran repercussió mediàtica.
EMBÚS. Dia 12. Prime Video. Temporada 4. Noves històries de diferents personatges en un embús. El repartiment, molt coral, inclou Marta Hazas, Asier Etxeandia, Diego Martín, Ingrid García-Jonsson, Pilar Castro, Fernando Cayo, Sergio Peris-Mencheta, Paula Prendes, Gorka Otxoa, Vanesa Romero, Antonio Resines, Javier Coronas, Raúl Cimas, Monaguillo, Manolo Sarria, Esperansa Grasansa i Bárbara Rey.
ORGULL. Dia 12. HBO Max. La vida d’un jove model dona un tomb quan s’ha de fer càrrec d’un nen.
EL POLÍGAM. Dia 12. Netflix. Jonasi Gomora és un exitós empresari l’imperi del qual i vida personal comencen a enfonsar-se pel pes de les seves males decisions.
SKY MED. Dia 15. SkyShowtime. Temporada 4. Els triomfs, desamors i dificultats d’infermers i pilots en formació que volen ambulàncies aèries al remot nord del Canadà.
BLOSSOMS SHANGAI. Dia 16. Filmin. Temporada 2 (última). Al Xangai de les últimes dècades del segle XX, Ah Bao ascendeix des dels seus orígens humils fins a convertir-se en un influent empresari. El seu èxit es veu amenaçat quan l’arribada d’una misteriosa dona altera la seva vida personal i professional.
BOB’S BURGERS. Dia 17. Disney+. Temporada 16. Animació.
ET TROBARÉ. Dia 18. Netflix. ‘Thriller’ basat en un relat de Harlan Coben. Un pare innocent condemnat a cadena perpètua per l’assassinat del seu propi fill descobreix que podria ser viu, per la qual cosa decideix escapar-se de la presó per esbrinar la veritat.
ROSA ELETTRICA. Dia 18. SkyShowtime. Una agent del programa de protecció de testimonis rep la missió de protegir un jove cap criminal convertit en informant, un narcotraficant que presumptament va assassinar dues noies.
OASI. Dia 19. Netflix. ‘Thriller’ protagonitzat per Ana Garcés, l’actriu que es va donar a conèixer a ‘La Promesa’. Oasiés el complex vacacional més luxós del país, un paradís reservat a les famílies més adinerades que compta amb platges privades, instal·lacions VIP i un sistema de seguretat inexpugnable. És el lloc ideal per passar el millor estiu de la teva vida. Però tot es torça quan la policia irromp al complex per investigar una misteriosa desaparició. En un lloc tan exclusiu, tothom és sospitós... i ningú podrà anar-se’n fins que es descobreixi el culpable.
SEE YOU AT WORK TOMORROW! Dia 22. Prime Vídeo
L’AGÈNCIA (THE AGENCY). Dia 22. SkyShowtime. Temporada 2. Un agent de la CIA farà qualsevol cosa per salvar el seu amant, una presonera política al Sudan, fins i tot traspassar la línia de la traïció.
EL CAP DE SETMANA PERFECTE. Dia 22. Prime Video. Temporada 3
DEATH VALLEY. Dia 22. Cosmo. Temporada 2
LA MEVA ALTRA JO. Dia 24. Netflix. Temporada 3
ERICA. Dia 24. Warner TV. Temporada 2
THE CAPTURE. Dia 24. Movistar Plus+. Temporada 3. Un any després, Rachel Carey ha ascendit a cap interina del SO15, decidida a restaurar la confiança pública en els sistemes de vigilància mitjançant una nova tecnologia.
AVATAR: LA LLEGENDA D’AANG. Dia 25. Netflix. Temporada 2. Després d’una victòria agredolça al salvar la Tribu de l’Aigua del Nord de la invasió de la Nació del Foc, l’Avatar Aang, Katara i Sokka es reagrupen i emprenen una missió per convèncer l’esquivada Rei de la Terra que s’una a la seva lluita contra el Senyor del Foc Ozai.
