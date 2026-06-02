Debut interpretatiu

‘Euphoria’ confirma que Rosalía té potencial per ser actriu: l’«espanyola ‘choni’» que balla ‘pole dance’

La cantant de Sant Esteve Sesrovires supera amb nota el seu debut interpretatiu en la sèrie d’HBO Max, on ha interpretat a Magick

Rosalía, a 'Euphoria'

Rosalía, a ‘Euphoria’ / HBO MAX

Marisa de Dios

Barcelona

HBO Max ha posat punt final a ‘Euphoria’ amb una tercera temporada en què la sèrie ha transitat per gèneres com el ‘thriller’ i fins i tot el western, allunyant-se així del drama juvenil dels seus inicis. Però si hi ha alguna cosa per a la qual ha servit aquesta última tanda d’episodis de la ficció creada per Sam Levinson ha sigut per confirmar que Rosalía també té fusta com a actriu.

Tot i que el paper que ha interpretat l’artista catalana ha sigut petit (Magick, una ballarina amb collarí del club de striptease),el seu personatge ha sigut bastant decisiu per a la trama. Sobretot, per les seves desavinences amb la protagonista, Rue (Zendaya), tot just creuar-se la primera vegada.

«L’espanyoleta choni»

De fet, el personatge de la intèrpret de ‘La Perla’ i ‘ Despechá’ ha tingut una de les seves grans seqüències amb ella, barallant-se a critsal capítol quart d’aquesta tercera temporada d’‘Euphoria’. La disputa ve perquè Magick sospita de Rue (amb raó) per les seves atencions que té amb les noies, i tot acaba amb una rastellera d’insults en anglès i, majoritàriament, en castellà.

«Com continuïs parlant merda t’agafo i t’apunyalo», amenaça el personatge de Rosalía a la protagonista, abans que l’escena acabi amb un violent i inesperat robatori que acaba amb la cara ensangonada de la cantant. Però és que Magick, a qui Rue ha arribat a qualificar com «l’espanyoleta choni», ha fet gala durant tota la sèrie del deixa anar que té la llengua per llançar improperis.

«Mira per on vas, cony!»

«Em cago en els teus morts», se la sent dir fora de ple en l’escena del segon episodi en què Rosalía feia acte de presència a ‘Euphoria’ per primera vegada. Després, quan xoca amb Rue, tampoc es mossega la llengua i li deixa anar un «¡Mira per on vas, cony!» de la manera més natural. Pura carn de mem.

L’altra gran seqüència que té la de Sant Esteve Sesrovires a la sèrie és el sensual balldel tercer episodi davant uns clients obnubilats davant els seus contoneos i espasmes de glutis en actitud ‘twerking’.

Com Salma Hayek

No falta, és clar, el collarí al coll que ha lluït al llarg d’‘Euphoria’ per si li envien «un detectiu privat» i no pot cobrar l’assegurança. L’escena recorda el ball de Salma Hayek amb pitó inclosa a ‘Obert fins a l’alba’ , aquí versió ‘pole dance’. Per preparar-lo, la cantant va confessar que li havia costat uns quants blaus.

El personatge de Magick acabarà entrant en el negoci d ’OnlyFans de Maddie (Alexa Demie), un dels grans temes que ha abordat en aquesta temporada la sèrie, sobretot a partir del paper de Cassie (Sydney Sweeney).

