Incursió interpretativa
Un actor anomenat Santi Balmes en el nou anunci d’Estrella Damm: «Em va posar més nerviós que sortir a fer un concert»
El cantant de Love of Lesbian participa en la peça audiovisual, «La llegenda del Canyut», rodada en una cala de Cadaqués, amb què Damm celebra el seu 150è aniversari, i en què també prenen part figures com Mushka, Laia Costa, Paula Malia, Álvaro Cervantes o Jordi Roca
Jordi Bianciotto
En el nou anunci d’Estrella Damm, la marca cervesera, que celebra el seu 150è aniversari, ha enrolat tot un equip de cares conegudes entre el qual figura Santi Balmes, a qui veiem pelant una patata a la cuina d’una casa en una preciosa cala de Cadaqués mentre li expliquen una història que, pel que sembla, corre pel poble: «La llegenda del Canyut». Així es titula aquesta peça audiovisual, que es va estrenar aquest dijous a la tarda i que, com apunta Balmes, associa una vegada més «la cervesa i l’arribada del bon temps» i constitueix «el tret de sortida de l’estiu».
L’esmentat Canyut ve a ser una figura local de llegenda, un tipus que «va venir de l’interior» i que «no havia vist mai el mar», comença explicant l’actriu Laia Costa, i que es va enamorar d’una misteriosa donzella a qui va perdre de vista sobtadament, condemnant-lo a tornar cada any (per Sant Llorenç, el 10 d’agost) al mateix enclavament per retrobar-la. Com deixa entreveure al final Costa, potser Canyut «no es va enamorar només d’ella», sinó també del lloc. «És la història d’un personatge que va a parar a Catalunya, al mar, i a qui li passen coses inoblidables», explica Santi Balmes. «Té a veure amb l’experiència del primer amor i amb el descobriment del Mediterrani».
Competència d’Irene Balmes
Per al cantant de Love of Lesbian, l’experiència del qual com a actor és mínima (el 2008 va fer un cameo a «Cobardes», de José Corbacho i Juan Cruz), aquest breu rol interpretatiu ha suposat un desafiament que afronta amb molta humilitat. «El paper de Santi Balmes, cantant de Love of Lesbian, ja el tinc més o menys controlat, però això és una altra cosa. Fer l’anunci em va posar més nerviós que sortir a fer un concert. Mai m’he vist com a actor, ni de conya. Per ser-ho, el principal és que t’oblidis que hi ha una càmera filmant, i jo això no ho aconsegueixo. Veig la meva filla i ella sí que sap fer-ho. És una cosa amb què neixes o no. A ella li han donat el premi Feroz, i jo soc aquí fent-li la competència», fa broma. En efecte, Irene Balmes, de 20 anys, va rebre aquest reconeixement pel seu paper en la minisèrie «Los Mesías».
Apareixen en l’anunci tres col·legues del gremi musical, Mushka, Greta i Rels B, així com els actors Álvaro Cervantes, Paula Malia, Laia Costa, Oriol Pla, Iria del Río i Mireia Oriol, els futbolistes Marc Cucurella, Eric García i Clàudia Pina, el pastisser Jordi Roca i els influencers Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Àngela Mármol i Nil Ojeda. Per a Balmes, es tracta de la quarta incursió en el món de «Mediterràniament»: el 2013, Love of Lesbian va aportar una cançó a la campanya d’aquell estiu («Fantastic shine»); el 2019, ell va cantar amb Joan Dausà i Maria Rodés el tema «Una altra manera de viure», i el 2024 va compartir amb Clara Viñals (Renaldo & Clara) la peça «Aquí, ara i així», de Rigoberta Bandini. Ara, a «La llegenda del Canyut», la música la posa un clàssic del pop, «Wouldn’t it be nice», de The Beach Boys, molt associat tant a les platges i les onades com al trànsit de l’adolescència al món adult.
Necessitat personal
Aquest episodi agafa Balmes enmig de la gira amb què Love of Lesbian s’acomiada per un temps indeterminat. «A finals d’any entregarem les armes i estarem una temporada relativament llarga dedicant-nos a altres projectes», apunta. En el seu cas, es tracta d’un disc en català o, més ben dit, dos. «Si aconsegueixo fer-los tots dos, em sentiré mitjanament agraït a la vida per haver pogut desenvolupar aquesta necessitat personal, poètica, familiar, històrica, de fer la meva música en català. Necessito fer-los en la meva llengua i ja els tinc força encarrilats. Però vaig partit a partit», assegura. ¿Però planeja Love of Lesbian suspendre la seva retirada el 2028, quan es compleixi el seu 30è aniversari? «Jo crec que serà més endavant. No crec que el 2028 ens veieu».
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