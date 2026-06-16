Digital News Report Espanya 2026
Els mitjans tradicionals mantenen una credibilitat molt superior a les xarxes socials i a la IA
Un informe anual d'experts sobre els mitjans de comunicació i el seu consum revela la persistència del periodisme professional com a referent informatiu davant la resta d'actors de l'entorn digital.
EFE
Després d'una dècada de caiguda de l'interès, de pèrdua de confiança i d'una creixent intermediació del consum informatiu per part de les plataformes digitals, l'informe anual d'experts de la Universitat de Navarra sobre els mitjans de comunicació i el seu consum revela la persistència del periodisme professional com a referent informatiu davant dels altres actors de l'entorn digital.
Així ho destaca el Digital News Report Espanya 2026, elaborat per investigadors de la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra, que retrata un mercat complex, marcat per la fragmentació i la desconfiança, però que també sosté que l'interès per les notícies creix i que els mitjans mantenen una credibilitat molt superior a la de les xarxes socials i la intel·ligència artificial.
Una de les dades més positives de l'informe és el repunt de l'interès per les notícies: el 54% dels espanyols es declara molt o totalment interessat en l'actualitat, tres punts més que el 2025 i el valor més alt dels darrers quatre anys.
La millora és especialment notable entre els majors de 65 anys i en la franja d'edat de 35 a 44 anys, amb increments de set punts en tots dos casos, però també entre els menors de 35 anys. Tot i això, els joves continuen allunyats de la informació periodística convencional. Accedeixen a les notícies amb menys freqüència, mostren menys interès i confiança i utilitzen fonts molt diferents de les del conjunt de la població, especialment xarxes socials audiovisuals.
Millora la confiança
D'altra banda, les marques periodístiques continuen mantenint una posició central en el recorregut informatiu dels espanyols: el 49% hi va accedir a la informació a través d'elles i constitueixen el principal canal informatiu per al 37% dels enquestats.
La confiança en les notícies millora lleugerament aquest any fins al 33%, dos punts més que el 2025.
Els influencers guanyen terreny, però els mitjans conserven els atributs professionals
Una de les novetats de l'informe d'enguany és l'anàlisi del paper dels influencers i creadors de contingut com a fonts informatives. El 40% dels espanyols s'ha informat a través d'aquests nous actors mediàtics durant l'última setmana, un fenomen especialment intens entre els joves.
L'audiència reconeix als creadors una major proximitat, capacitat de comprensió i entreteniment que als mitjans professionals. Tanmateix, els situa clarament per darrere dels mitjans periodístics en els atributs més vinculats als estàndards de qualitat informativa: autenticitat, coneixement dels problemes, fiabilitat i imparcialitat.
Segons els investigadors, les dades mostren que la nova lògica de consum de notícies no és de substitució, sinó de complementarietat.
Davant el clima de polarització política que sovint envolta els mitjans públics, l'informe documenta una valoració social moderadament favorable. El 35% dels ciutadans considera que els mitjans públics tenen un impacte positiu en la vida del país, davant del 28% que els jutja negativament.
La preocupació per les 'fake news' reforça el periodisme
Tot i això, no totes les dades són favorables. El 74% dels espanyols està preocupat per distingir què és veritat i què és fals en les notícies a internet, cinc punts més que el 2025 i dotze més que el 2022. Segons els autors de l'informe, aquest context reforça la necessitat del periodisme professional.
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