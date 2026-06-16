Eric Garcia, de defensa del Barça a protagonista en l’anunci d’estiu d’Estrella Damm
La campanya estiuenca de la marca reuneix, a banda del futbolista de Martorell, altres esportistes, artistes i creadors en una producció que celebra l’estil de vida mediterrani
Sergi Pérez Estévez
L'anunci d'Estrella Damm torna a marcar, un any més, l'arribada de l’estiu. La marca deixa empremta de nou en l'àmbit publicitari, aquesta vegada, amb presència destacada del futbol. Precisament, un dels seus protagonistas ha estat el jugador de Martorell Eric Garcia, conegut per les seves habilitats com a defensa central al FC Barcelona. García ha sortit de la zona de confort per a protagonitzar el nou espot de l'empresa cervesera, juntament amb altres llegendes del sector com Claudia Pina i el jugador del Chelsea Marc Cucurella, entre altres personalitats destacades de l'Estat.
La campanya estiuenca reuneix perfils de diferents àmbits en una producció coral que busca reflectir l’estil de vida mediterrani, un dels grans pilars de la marca en els seus anuncis d’estiu.
L’esport, habitual en l’anunci de l’estiu
La presència dels tres futbolistes torna a situar el futbol com un dels elements més reconeixibles del projecte que, any rere any, genera una forta repercussió mediàtica. Prova d'això és que juntament amb Eric Garcia, Marc Cucurella i Claudia Pina també hi apareixen noms com el del xef Jordi Roca, el músic Rels B, la creadora de contingut Jessica Goicoechea, l’artista Mushkaa o l’influencer Nil Ojeda, entre d’altres, en un repartiment que barreja diferents disciplines.
Una campanya centrada en el Mediterrani
En aquesta ocasió, per iniciar l'estiu Estrella Damm dona el tret de sortida oficial amb “La llegenda del Canyut”, una campanya que celebra els 150 anys d’història de la marca i que torna a situar el Mediterrani com a eix central de la seva identitat. Una història de trobades inesperades, de records que perduren en el temps i d'una manera de viure que deixa empremta.
El projecte recupera la idea d’un personatge misteriós, el Canyut, que arriba a la costa mediterrània i descobreix una forma de vida que acaba marcant el seu destí. A través d’aquesta història, la campanya reivindica els valors, la cultura i l’estil de vida vinculats al Mediterrani des dels orígens de la marca. L'anomenat Canyut ve a ser una figura local de llegenda, que es va enamorar d’una misteriosa donzella a qui va perdre de vista sobtadament, condemnant-lo a tornar cada any (per Sant Llorenç, el 10 d’agost) al mateix enclavament per retrobar-la.
L’anunci compta, a més, amb la banda sonora de The Beach Boys i el tema Wouldn’t It Be Nice, i ja està disponible als canals oficials de la marca.
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