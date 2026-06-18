Guerra televisiva
Per què és tan important ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ que s’acomiada aquest dijous d’Antena 3? «És molt més que la prova final»
El concurs presentat per Roberto Leal estrenarà aquest divendres una nova etapa per acatar la sentència del Tribunal Suprem
Marisa de Dios
Aquest divendres 19 de juny, Antena 3 emetrà, com cada tarda durant els últims sis anys, una nova entrega de ‘Pasapalabra’. Però no serà una edició normal i corrent. Per primera vegada, el longeu concurs no comptarà ambla seva prova estrella, ‘El Rosco’, que s’acomiada de la cadena aquest dijous. Serà substituïda per una de nova, a causa de la sentència del Tribunal Suprem del maig passat que obligava Atresmedia a deixar d’emetre el famós repte final del programa, amb el cercle amb les lletres de l’abecedari, l’element més característic del xou televisiu.
El litigi pels drets audiovisuals del concurs (i d’aquesta prova en particular) ha adquirit categoria de culebró. I ve de lluny. El 2022, l’Audiència Provincial de Barcelonaja havia ordenat el cesament de l’emissió d’aquesta prova, al considerar que és una obra protegida per dret de propietat intel·lectual el titular de la qual és la productora neerlandesa MC&F, i no ITV, la cadena británica creadora del format original en què es basa ‘Pasapalabra’, ‘The Alphabet Game’.
Antena 3 ha pogut continuar oferint-la fins que el Tribunal Suprem ha ratificat ara la sentència. De fet, ha comptat amb unes setmanes més de marge per adaptar-se a aquest nou escenari. Durant aquests dies, la cadena ha hagut d’enginyar-se-les per treure’s de la màniga una prova substituta que no es revelarà fins a l’emissió d’aquest divendres a la tarda, incrementant així l’expectació i, possiblement, l’audiència. Fins i tot haesborrat les 1.540 entregues del programa disponibles a la seva plataforma, Atresplayer (només manté les cinc últimes), i ha modificat el logo del concurs, sense el cercle alfabètic amb esferes associat a ‘El Rosco’, acatant així altres de les resolucions de la decisió del Tribunal Suprem.
El contraatac de Telecinco
Mentre Mediaset contraatacava anunciant que va aconseguir fa un any els drets d’‘El Rosco’, i que ja prepara un nou concurs per integrar-lo com la prova final, amb la qual cosa el més probable és que d’aquí a poc temps l’audiència espanyola es trobi amb una situació molt surrealista: ‘Pasapalabra’ sense ‘El Rosco’ a Antena 3 competint en el mateix horari amb un altre concurs de Telecinco que no es dirà ‘Pasapalabra’, però que sí que tindrà ‘El Rosco’.
És cert que el concurs presentat per Roberto Leal sol colar-se habitualment entre els espais amb més seguiment del dia: el 2025 va ser el segon programa més vist de la televisió espanyola i el concurs amb més audiència, amb un 19,7% de quota de pantalla i 1,8 milions de teleespectadors de mitjana. ¿Però hi ha algun factor extra que justifiqui aquesta guerra televisivai judicial pels drets d’‘El Rosco’?
Segons Elena Neira, professora dels estudis de comunicació a la UOC, està clar que sí, ja que el programa és «estratègicament molt important» per la seva funció d’ «arrossegament» i «fidelització» de l’audiència cap a l’informatiu de la nit, «que de manera natural ja funciona molt bé, per hàbit cultural o sobrevingut». I «‘El Rosco’ és el seu gran ganxo, la part que concentra més pics d’audiència, perquè no només ho està veient la gent seguidora de ‘Pasapalabra’, sinó també qui l’agafa perquè posa l’informatiu cinc o 10 minuts abans».
A més, prepara el terreny per a un altre dels tòtems d’Antena 3, ‘El hormiguero’. «Tota aquesta part de consum conjuntural per qüestió d’horari, no tant per raó del programa, és superimportant per a la cadena», apunta.
El colofó del concurs
Neira recorda que fa 20 anys els espais que precedien els informatius «no eren concursos, sinó sèries». Però amb el temps les cadenes van descobrir que aquests últims tenien la capacitat de mantenir el públic «d’una manera més fluida». ‘Pasapalabra’, a més, suma diversos factors: «Fa moltíssims anys que està en antena, el format és profundament atractiu perquè hi ha un premi en metàl·lic molt abundant, mantenen els concursants molt temps i això fa que s’estableixi com una relació molt directa amb l’audiència...», enumera.
‘El Rosco’, és clar, és un element clau com a colofó del concurs, a més de ser el tram més vist del xou. «És l’autèntica senya d’identitat de ‘Pasapalabra’, molt més que la prova final, i el programa l’ha tingut sempre a Espanya», recalca José Antonio Cortés Quesada, professor de la Universitat Internacional de La Rioja i expert en audiència televisiva. «No és només un valor televisiu, sinó que té una part emocional perquè reuneix tots els ingredients de l’infoentreteniment: una tensió creixent, la possibilitat que l’espectador pugui jugar i alhora aprendre des de casa mentre fa altres menesters, suspens fins a l’últim segon per si el concursant aconsegueix o no el premi...», afegeix.
«Probablement no sigui el programa d’entreteniment més innovador i transgressor de la temporada, però la combinació entre el repte d’‘El Rosco’ i el tema de l’emplaçament a la graella és el que ha convertit ‘Pasapalabra’ en un programa estratègicament molt important», considera Neira, que recorda que Telecinco ja va tenir una caiguda d’audiència quan va perdre ‘Pasapalabra’ el 2019, que llavors presentava Christian Gálvez, també per un litigi judicial. El contenciós havia començat el 2010, quan Mediaset va acusar el canal ITV de no ser l’amo d’‘El Rosco’. Els britànics van contrademandar per plagi i incompliment de contracte, i van guanyar, i això va provocar que el programa acabés recalant el 2020 a Antena 3.
Els auguris de Piqueras
Fins i tot Pedro Piqueras, que llavors presentava els informatius de Telecinco que agafaven el relleu de ‘Pasapalabra’, ha reconegut que els va afectar la pèrdua del concurs, que va marcar l’inici del declivi en audiències de Telecinco (tot i que el ‘sorpasso’ a favor d’Antena 3 no es va produir fins a l’agost del 2021). Ho va fer en la seva visita a ‘La revuelta’ el mes de maig passat, poc després que es conegués la clatellada per a Atresmedia al perdre ‘El Rosco’. «‘Pasapalabra’ és un gran programa per tenir-lo davant de l’informatiu. Jo el vaig tenir durant molt temps i vam ser líders absoluts. Quan el programa se’n va anar, vam començar a perdre audiència. ‘El Rosco’ va ser la clau», va assegurar, augurant així un possible impacte negatiu per a Antena 3 després de la resolució judicial.
«El cas de Telecinco, no obstant, s’ha de veure des d’una perspectiva més àmplia, perquè també va perdre ‘Sálvame’», matisa Cortés Quesada, per a qui les pròximes setmanes seran decisives amb la pèrdua de la prova estrella en el concurs d’Antena 3: «Ara veurem si la força rau en ‘Pasapalabra’ o en ‘El Rosco’».
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