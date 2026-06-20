‘AlaZ’, la nova prova que substitueix 'El Rosco' de Pasapalabra
M. D. D.
El programa presentat per Roberto Leal va estrenar ahir la substituta d’El Rosco, AlaZ, amb algunes semblances i diferències respecte a la seva predecessora. Aquest dijous 18 de juny ‘Pasapalabra’ es va acomiadar d’‘El Rosco’, la prova més famosa del veterà concurs, a causa de la sentència del Tribunal Suprem del maig passat que obligava Antena 3 a deixar d’emetre-la. Però el programa presentat per Roberto Leal ja ha estrenat aquest divendres la seva substituta, ‘AlaZ’ amb algunes similituds i diferències respecte a la seva predecessora. La nova prova estrenada pels actuals concursants, Javier Alonso i David, és l’adaptació de DallAZetA, un format original de la tele suïssa (RSI) que s’emet des de diverses temporades. Es va optar per una adaptació fidel, respectant fins i tot la fonètica del seu nom.La nova prova estrenada pels actuals concursants, Javier Alonso i David, és l’adaptació de ‘DallAZetA’, un format original de la tele suïssa (RSI) que s’emet durant diverses temporades. S’ha optat per una adaptació bastant fidel, respectant fins i tot la fonètica del seu nom, anomenant-la ‘AlaZ’.
L’objectiu, com passava a El Rosco, és encertar una paraula a partir d’una definició. Els concursants apareixen ficats en una cabina i hi ha nous plans per mostrar els participants donant la resposta a l’enunciat que els ha llegit Roberto Leal.L’objectiu, com passava a ‘El Rosco’, és encertar una paraula a partir d’una definició. Els concursants apareixen ficats en una cabina i hi ha nous plans i posicions per mostrar als participants donant la resposta a l’enunciat que els ha llegit Roberto Leal.
Completar els buits
Dues de les principals diferències respecte a El Rosco són que el concursant ha de trobar la paraula completant els buits de cada lletra a partir d’una definició i hi ha la possibilitat de demanar pistes a canvi de perdre segons. Els participants saben quantes lletres té cada paraula, a diferència d’abans, que no tenien aquesta referència. S’assembla més a la mecànica del penjat. És a dir, els participants saben quantes lletres té cada paraula, no com abans, que no comptaven amb aquesta referència. En certa manera, s’assembla més a la mecànica d’‘El arado’, ja que poden veure de quantes lletres està formada la paraula que busquen.
Com en el seu format suís original, els dos concursants han de trobar la paraula exacta buscada a la definició que els formulen com a pregunta. Això implica una altra diferència amb El Rosco, en què per a una mateixa definició hi podia haver diverses solucions. A AlaZ només hi ha una resposta correcta, ja que ha d’encaixar als buitsComo en el seu format suís original, a ‘AlaZ’ els dos concursants han de trobar la paraula exacta buscada a la definició que se li formula com a pregunta. Això ja suposa una altra diferència amb ‘El Rosco’, on per a una mateixa definició hi podia haver diverses solucions. A ‘AlaZ’, només hi ha una resposta correcta, ja que ha d’encaixar en els buits, mentre que a ‘El rosco’ moltes vegades hi havia diverses opcions, ja que n’hi havia alguns sinònims que podien començar amb la mateixa lletra. . Al Rosco, el concursant tenia dues opcions: passar o dir la resposta. A AlaZ disposa de tres possibilitats: passar (dient "pasapalabra"), donar la resposta o demanar una pista (dient "letra") que li costarà cinc segons de temps. A més, per primera vegada els concursants tenen la referència visual del temps per a la prova final, la lletra per la qual van jugant i el nombre de lletres de la definició.
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