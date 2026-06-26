Disculpa pública
Fabián Ruiz atia TVE per subtitular la seva mare al documental de la selecció: «Si algú no m’entén podeu posar subtítols pel meu accent andalús»
«La meva mare ho és tot, ha sigut un pilar fonamental i el meu gran recolzament, ha fet un esforç increïble i gràcies a Déu ara tot té la seva recompensa, m’ha inculcat els valors que avui dia tinc»
El president de RTVE demana perdó per subtitular l’accent andalús de la mare de Fabián Ruiz: «Va ser un gran error»
Álex Mérida
Chari Peña, la mare de Fabián Ruiz, centrecampista de la selecció espanyola, ha sigut notícia aquests dies després d’aparèixer al documental que s’ha estrenat a TVE Denominación de origen amb motiu del Mundial 2026 en el qual Espanya està enquadrada en el grup H. S’hi desgrana el costat més personal dels jugadors.
El documental de la televisió pública espanyola, en un espai en el qual es repassa la trajectòria i la vida d’alguns dels internacionals de la selecció, va decidir subtitular la mare de Fabián Ruiz pel seu accent andalús en clar greuge comparatiu amb la resta de participants i fins i tot andalusos com Fabián que hi apareixen.
Fabián enalteix la seva mare pels valors que li va ensenyar i ataca TVE
«Treballava a les 07.00 hores, venia a les 14.00 hores... i després l’havia de portar a jugar a les 16.00 hores«és una de les frases que li van subtitular a Chari, una cosa que ha provocat que el del bètic, en una entrevista amb DAZN en la qual ha repassat aquests dies en el Mundial posa èmfasi en la figura de la seva mare i hagi acabat carregant contra la seva cadena pública: «La meva mare ho és tot. Ha sigut el meu pilar fonamental, el meu gran recolzament. Ha fet un esforç increïble. Gràcies a Déu, ara tot té la seva recompensa. Ella m’ha inculcat els valors que avui dia tinc. Li dono les gràcies per ser qui soc jo. Tot ho faig per ella perquè sense ella avui no seria aquí. Estic orgullós de qui soc, d’on vinc, de la meva terra, de Los Palacios, de ser andalús, d’Andalusia. Sempre intento portar-ho a dalt de tot».
«Hi havia dies en què veia com la meva tia i el meu oncle venien a ajudar-nos amb la compra perquè la meva mare no tenia temps i tampoc s’ho podia permetre. En aquell moment no ets conscient de com de difícil és tot, però quan vas creixent t’adones que vam passar moments difícils. Amb l’ajuda de la família i, sobretot, amb l’esforç que va fer la meva mare, vam tirar endavant», comentava també el migcampista de Los Palacios i Villafranca.
Abans de finalitzar l’entrevista, Fabián va ironitzar que a ell també el podien subtitular: «Finalment, si algú a l’entrevista no m’entén podeu posar subtítols pel meu accent andalús. Ho podeu fer». A això, Pablo Pinto, l’entrevistador de la cadena que retransmet íntegrament el Mundial, li va respondre que «se l’havia entès perfectament».
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