Denuncia
Kiko Matamoros denuncia la desaparició del seu germà Coto i demana ajuda per trobar-lo: “M’agradaria ajudar-lo”
El col·laborador assegura desconèixer el parador del seu germà bessó, amb qui no manté relació des de fa més de vint anys, malgrat la seva recent activitat a internet.
Carlos Merenciano
Kiko Matamoros ha acudit aquest divendres 26 de juny a una comissaria per denunciar la desaparició del seu germà bessó, Coto Matamoros. El col·laborador ha confirmat a Bluper que desconeix on es troba i ha recorregut també a les seves xarxes socials per sol·licitar qualsevol informació que pugui ajudar-lo a localitzar-lo.
El televisiu va compartir una imatge recent de Coto que li va provocar una profunda preocupació pel seu aparent deteriorament. “M’ha produït molta llàstima aquesta imatge. He recordat els últims dies de Leopoldo María Panero”, va escriure abans de llançar la seva petició: “Si algú sap com puc localitzar-lo, m’agradaria ajudar-lo en la humil mesura de les meves possibilitats”.
Les seves paraules també reflecteixen el conflicte que manté separats els dos germans des de finals dels anys noranta. Kiko es va referir a ell com el seu “desolador germà” i va admetre sentir una “estranya barreja de compassió i nàusea” per uns problemes familiars les causes dels quals assegura conèixer. Malgrat aquesta distància, va decidir activar la cerca després de rebre la fotografia.
La preocupació contrasta amb l’activitat recent de Coto a internet. El seu compte d’Instagram va registrar contingut temporal durant les hores anteriors i el seu canal de YouTube manté emissions i vídeos vinculats al seu projecte ‘Universo Coto’. A la plataforma hi figura, a més, una programació habitual de directes els dilluns i divendres, amb un directe programat per a aquesta mateixa nit a les 20.00 h.
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La relació entre tots dos es va trencar fa més de dues dècades, després del conflicte relacionat amb les fotografies de Mar Flores i Alessandro Lequio publicades a ‘Interviú’. Des de llavors han protagonitzat greus enfrontaments públics i Coto va arribar a descartar qualsevol acostament amb el seu germà bessó. Ara, Kiko deixa temporalment de banda aquestes diferències per intentar conèixer el seu parador i comprovar en quin estat es troba.
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