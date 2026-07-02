Jutgats
Cop judicial a la productora de 'La isla de las tentaciones' i a José Antonio Avilés: condemnats a pagar 30.000 euros a Iker Casillas
El Tribunal Suprem ratifica la condemna a Cuarzo Produccions i al polèmic col·laborador per una intromissió il·legítima en la intimitat de l’exfutbolista comesa en el desaparegut 'Viva la vida' de Telecinco
Kevin Rodríguez
Greu revés judicial per a un dels rostres més polèmics de la petita pantalla i per a una de les factories de confiança de Mediaset. El Tribunal Suprem ha condemnat en ferm Cuarzo Produccions —responsable de grans formats d’èxit com 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes'— i el col·laborador de televisió José Antonio Avilés a pagar una indemnització de 30.000 euros a Iker Casillas.
La Sala Civil ha dictaminat que la productora i el tertulià van cometre una intromissió il·legítima en el dret a l’honor i a la intimitat de l’exguardameta del Real Madrid, segons avança l’agència EFE.
Per situar-nos en l’origen d’aquesta batalla legal cal viatjar al 13 de març de 2021. En aquell moment, Telecinco emetia els caps de setmana el magazín 'Viva la vida', produït per Cuarzo. Enmig del rebombori mediàtic per la separació d’Iker Casillas i Sara Carbonero, el programa va decidir avançar el contingut d’uns àudios privats que l’esportista havia enviat a una dona.
Tot i que els micròfons del format no van arribar a reproduir el so en directe, els col·laboradors —amb Avilés al capdavant— no van dubtar a qualificar aquestes notes de veu com a "compromeses, duríssimes i molt reveladores". Precisament aquest punt ha estat clau per a l’alt tribunal, que ha desmuntat la defensa de la productora assenyalant que convertir uns missatges privats en un "espectacle televisiu" no té cap interès públic, per molt que els protagonistes siguin personatges habituals de la crònica social.
La sentència és contundent: les insinuacions i judicis de valor fets al plató van causar el mateix dany a la intimitat del futbolista que si s’haguessin emès els àudios.
Durant el procés, l’estratègia de defensa de la productora va intentar aferrar-se a un moment històric de la televisió del país: el famosíssim petó d’Iker Casillas a Sara Carbonero al Mundial de Sud-àfrica de 2010. Cuarzo al·legava que el futbolista ja havia "exterioritzat la seva vida privada" públicament en el passat.
Tanmateix, el Tribunal Suprem ha respost de manera taxativa: un gest espontani de fa anys no dona dret a les cadenes ni als seus col·laboradors a airejar o debatre sobre comunicacions íntimes enviades a terceres persones.
Amb aquesta resolució judicial, el de Móstoles guanya una de les seves batalles més llargues contra els continguts de la premsa del cor, deixant una advertència important sobre els límits del directe a productores i tertulians de televisió.
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