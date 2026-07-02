Mems
La socorrista del mític "La he liado parda" guanya als tribunals: Atresmedia, condemnada a pagar-li 50.000 euros
L’afectada va presentar una demanda el 2021
Clara Dalmau Merencio
‘La he liado parda’ és, probablement, un dels mems més recordats de la història de la televisió espanyola. El que va començar amb una simple entrevista a una jove socorrista en un programa d’Atresmedia, va acabar convertint-se en una expressió popular repetida durant anys en programes de televisió, emissores de ràdio, xarxes socials i, fins i tot, en qualsevol conversa quotidiana. Ara, 18 anys després, la Justícia ha donat la raó a la dona que va pronunciar aquella frase i ha condemnat Atresmedia a indemnitzar-la amb 50.000 euros per l’ús continuat de la seva imatge.
Vulneració dels seus drets
L’Audiència Provincial de Madrid ha considerat que el grup audiovisual va vulnerar els seus drets a l’honor i a la mateixa imatge al reutilitzar durant anys les imatges i declaracions de l’afectada en programes d’entreteniment i espais humorístics.
La resolució, dictada el passat 5 de maig, estima parcialment el recurs presentat per la demandant, segons publica ‘Cinco días’, i eleva la indemnització fixada prèviament per un jutjat de primera instància, que havia establert una compensació de 40.000 euros.
D’una entrevista a un mem viral
L’origen de la frase es remunta a l’estiu del 2008, quan una socorrista d’una urbanització de San Sebastián de los Reyes, a Madrid, va barrejar per error diversos productes químics destinats al manteniment d’una piscina.
La reacció va provocar un núvol tòxic que va obligar a desallotjar la zona i va mobilitzar els serveis d’emergència. Antena 3 es va traslladar fins al lloc dels fets per entrevistar la jove i que expliqués el succeït.
La socorrista va resumir l’incident amb una frase espontània que acabaria passant a la història de la cultura popular: ‘O sigui, que l’he feta bona’
Una demanda del 2021
Els magistrats consideren legítima l’emissió de l’entrevista amb finalitats informatives, però conclouen que la utilització reiterada de les imatges en espais d’entreteniment va superar aquest propòsit i va contribuir a perpetuar l’exposició pública d’una persona anònima.
En resum: l’Audiència Provincial distingeix entre la cobertura informativa original de l’accident i la posterior explotació de la imatge de la dona.
Segons la sentència, la dona va patir importants conseqüències personals i professionals derivades de la popularitat involuntària que va assolir el vídeo.
El 2021, la jove va sol·licitar a Atresmedia la retirada dels continguts relacionats amb el cas, però en no arribar-se a un acord, va iniciar accions judicials contra el grup audiovisual.
Reproduccions reiterades
La resolució també rebutja l’argument del grup de comunicació que la difusió massiva de l’entrevista a internet eximís de responsabilitat la companyia.
Encara que els jutges reconeixen que la viralització del contingut no pot atribuir-se directament a Atresmedia, afirmen que les posteriors emissions i reutilitzacions realitzades per mitjans del grup van contribuir a mantenir viva la identificació pública de la demandant.
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