documental
El litigi entre Chiquito i Lucas Grijander s’estrena a Movistar Plus +
Víctor A. Gómez
Chiquito de la Calzada sempre atenia tothom amb un somriure. Només es revoltava si pronunciaves davant seu "Lucas Grijander" i se’l notava visiblement molest. Tant que va dur l’assumpte a judici: entenia que aquell personatge creat per Florentino Fernández i Pepe Navarro plagiava el seu particular humor, el robava. Ara arriba a la televisió el documental El otro Chiquito (Movistar Plus, avui estrena) que recupera el litigi que va enfrontar l’humorista malagueny amb el seu àlter ego catòdic d’Esta noche cruzamos el Mississippi.
El creador televisiu Diego San José és el responsable de la idea original del documental, escrit i dirigit per Javier Morales i Juan Zavala. Combinant testimonis de persones pròximes al mític humorista malagueny amb reflexions de periodistes i experts, El otro Chiquito és el retrat de Gregorio Sánchez, un còmic inesperat que va definir l’Espanya dels 90, creant un llenguatge propi i una forma d’humor irrepetible que va acabar pertanyent a tothom. El documental té els testimonis de Pepe Navarro i Florentino Fernández, Mario Conde, Manolo Sarria, Celia Villalobos, José Mercé i Paz Padilla, entre d’altres.
"L’única manera de fer un documental sobre Chiquito era portar-lo a un lloc tan surrealista com el seu humor. Així que hem fet un true crime amb Chiquito. L’altre Chiquito del títol no es refereix pas al costat desconegut de Gregorio Sánchez. Es refereix a un altre Chiquito. I el documental també revisa aquell país que fa 30 anys es va posar a dir "fistro" i que ara continua sense saber gaire bé què significava. "El conflicte entre Chiquito i els seus imitadors retrata molt bé la guerra d’audiències entre les televisions privades, acabades de néixer". Però no tot és disbarat i rialles: Zavala i Moreno asseguren que el litigi va ser "una ferida que va arrossegar [Gregorio] fins a la mort".
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