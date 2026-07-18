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Mundial 2026

A quina hora és el xou de mig temps del Mundial 2026 amb Shakira, Madonna, BTS i Laura Pausini i on es pot veure?

Justin Bieber, BTS i Coldplay completen el flamant cartell d’un espectacle que pretén competir amb la Super Bowl

Artistes xou de mig temps final Mundial 2026

Artistes xou de mig temps final Mundial 2026

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Redacción Yotele

Barcelona

La final del Mundial 2026 no només paralitzarà el planeta per l’èpic duel entre Espanya i l’Argentina, sinó per una fita sense precedents: la FIFA es rendeix a l’estil de la Super Bowl i estrenarà el seu primer xou de mig temps.

La FIFA ha tirat la casa per la finestra amb un elenc internacional que barreja nostàlgia, pop global, K-pop i pura energia llatina. L’espectacle estarà sota la direcció creativa de Chris Martin, el líder de Coldplay, que pilotarà una gala que combina música, entreteniment i la passió del futbol.

Shakira, Madonna, Laura Pausini, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Robbie Williams, Burna Boy i Gustavo Dudamel junt amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar es reuniran a Nova York per protagonitzar aquest espectacle que promet canviar la història dels Mundials de futbol.

Horaris i durada: ¿A quina hora es pot veure el xou de mig temps?

Aquest diumenge 19 de juliol la final començarà a les 21.00 hores, però el desplegament televisiu començarà molt abans amb la cerimònia de cloenda, que s’iniciarà al voltant de les 19.30 hores. A partir de les 21.48 hores està previst que comenci el xou de mig temps.

De manera oficial, la FIFA ha programat un xou de 17 minuts de música en viu. No obstant, les xarxes i diversos reports ja treuen fum: es diu que la transmissió televisiva es podria allargar a causa del brutal desplegament tècnic que requereix el muntatge i desmuntatge de l’escenari en temps rècord sobre la gespa.

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Com no podia ser de cap altra manera, la televisió pública es vestirà de gala per a aquesta cita històrica. La 1 de TVE retransmetrà en rigorós directe tant el partit com aquest esperat espectacle musical, i garantirà una cobertura total i en obert perquè ningú es perdi el que ja és l’esdeveniment televisiu de l’any. A més, els espectadors podran seguir tota l’emoció ‘online’ i des de qualsevol dispositiu a través de la plataforma RTVE Play.

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