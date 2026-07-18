Mundial 2026
A quina hora és el xou de mig temps del Mundial 2026 amb Shakira, Madonna, BTS i Laura Pausini i on es pot veure?
Justin Bieber, BTS i Coldplay completen el flamant cartell d’un espectacle que pretén competir amb la Super Bowl
Redacción Yotele
La final del Mundial 2026 no només paralitzarà el planeta per l’èpic duel entre Espanya i l’Argentina, sinó per una fita sense precedents: la FIFA es rendeix a l’estil de la Super Bowl i estrenarà el seu primer xou de mig temps.
La FIFA ha tirat la casa per la finestra amb un elenc internacional que barreja nostàlgia, pop global, K-pop i pura energia llatina. L’espectacle estarà sota la direcció creativa de Chris Martin, el líder de Coldplay, que pilotarà una gala que combina música, entreteniment i la passió del futbol.
Shakira, Madonna, Laura Pausini, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Robbie Williams, Burna Boy i Gustavo Dudamel junt amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar es reuniran a Nova York per protagonitzar aquest espectacle que promet canviar la història dels Mundials de futbol.
Horaris i durada: ¿A quina hora es pot veure el xou de mig temps?
Aquest diumenge 19 de juliol la final començarà a les 21.00 hores, però el desplegament televisiu començarà molt abans amb la cerimònia de cloenda, que s’iniciarà al voltant de les 19.30 hores. A partir de les 21.48 hores està previst que comenci el xou de mig temps.
De manera oficial, la FIFA ha programat un xou de 17 minuts de música en viu. No obstant, les xarxes i diversos reports ja treuen fum: es diu que la transmissió televisiva es podria allargar a causa del brutal desplegament tècnic que requereix el muntatge i desmuntatge de l’escenari en temps rècord sobre la gespa.
Com no podia ser de cap altra manera, la televisió pública es vestirà de gala per a aquesta cita històrica. La 1 de TVE retransmetrà en rigorós directe tant el partit com aquest esperat espectacle musical, i garantirà una cobertura total i en obert perquè ningú es perdi el que ja és l’esdeveniment televisiu de l’any. A més, els espectadors podran seguir tota l’emoció ‘online’ i des de qualsevol dispositiu a través de la plataforma RTVE Play.
- Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
- La beguda que hidrata més que l'aigua i que has de prendre a l'estiu per a calmar la set
- Ayoub Shimi, pare d'un menor d'11 anys, que viu a Manresa en una tenda de campanya: «Un nen no pot estar al carrer»
- Els arquitectes a Manresa alerten: 'Avui no surt a compte fer pisos que no siguin per a persones que puguin pagar preus elevats
- Un accident entre una moto i dos cotxes obliga a tallar la C-55 a Castellbell i el Vilar
- Castellbell ha hagut de tancar el bany a les piscines quatre dies per la presència de defecacions
- Tres hospitals de Barcelona centralitzen l’antídot contra els escurçons, presents també a la Catalunya central
- Descobreix l'indret amagat de la Costa Brava que molt poca gent coneix: un paradís amb aigua turquesa i cristal·lina