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Mediaset confirma el fitxatge de Josep Pedrerol i ‘El Chiringuito’ només un dia després del seu últim programa a Atresmedia
El grup audiovisual assoleix un acord de llarga durada amb el periodista català, que s’incorpora al costat de tot el seu equip habitual de col·laboradors
Redacción Yotele
Després del seu comentat comiat d’Atresmedia, Mediaset España ha fet oficial el fitxatge de Josep Pedrerol. El grup audiovisual ha firmat un acord de llarga durada amb el periodista perquè lideri la seva oferta esportiva a partir de la temporada vinent al capdavant d’‘El Chiringuito’.
El comunicador català no desembarca només a Fuencarral. L’emblemàtic format mantindrà la seva fórmula d’èxit –combinant anàlisis futbolística, debat i entreteniment– i comptarà amb el seu equip habitual de tertulians i col·laboradors.
«Mediaset no fitxa Josep Pedrerol, fitxa un equipàs d’esports», ha destacat el mateix presentador després de confirmar-se l’acord. «Vam arribar amb més il·lusió que mai i el nou Chiringuito no deixarà ningú indiferent. Mediaset era la meva assignatura pendent i m’ha donat un afecte que no imaginava. Ens divertirem», ha afegit.
Un reforç clau per a l’àrea de Continguts
Des de la direcció del grup han celebrat l’arribada del format esportiu de referència. Jaime Guerra, director de la Divisió de Producció de Continguts de Mediaset España, ha remarcat el valor estratègic d’aquest moviment: «Per a l’Àrea de Continguts suposa un gran valor afegit comptar amb l’equip d ’‘El Chiringuito’, amb Josep Pedrerol al capdavant, i poder fer un programa d’entreteniment amb l’esport i tota l’actualitat que generi comptant amb els seus màxims referents».
Una trajectòria lligada a l’èxit a la televisió
Amb aquesta incorporació, Pedrerol suma una nova fita a una extensa carrera que va començar a la ràdio i es va consolidar a la televisió. A Canal+ va copresentar junt amb Michael Robinson espais mítics com ‘El día antes’ i ‘El día después’, per a més tard revolucionar les nits esportives al capdavant de ‘Punt Pelota’ a Intereconomia.
El 2013 va fer el salt a Atresmedia, on ha liderat ‘El chiringuito de Jugones’ durant l’última dècada. Al llarg de la seva trajectòria, el periodista ha sigut guardonat amb el Micròfon d’Or (2012), el premi Iris (2022) o l’Antena d’Or de Televisió (2025).
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