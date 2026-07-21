Rodatge a Barcelona
Andreu Buenafuente prepara la tornada a la televisió amb el cardoní Berto Romero: "És tornar al lloc on has sigut feliç"
El showman acaba de rodar ‘El otro mundo’, la segona temporada de la sèrie de Movistar Plus ‘El otro lado’
Marisa de Dios
El novembre passat, Andreu Buenafuente va anunciar una aturada laboral per prescripció mèdica i es va apartar dels micròfons i de les càmeres. «He d'aturar una mica el ritme», va afirmar aleshores, ja que necessitava abaixar el ritme i descansar durant uns mesos a causa de l'estrès. La notícia va arribar poc després que TVE hagués confirmat que el showman català presentaria les campanades de Cap d'Any al costat de la seva dona, Sílvia Abril. Davant aquesta situació, la cadena es va veure obligada a buscar substituts a última hora: Chenoa i Estopa.
El còmic va tornar a la ràdio el febrerpassat, al programa de la cadena SER ‘Nadie sabe nada’ que presenta junt amb el còmic de Cardona Berto Romero. I el seu inseparable company serà també el responsable de la seva pròxima tornada a la tele, jaque divendres passat van acabar de rodar junts ‘El otro mundo’, la segona temporada de lasèrie de Movistar Plus ‘El otro lado’, creada per Berto (i aquesta vegada també codirigida per ell).
«Retorn plàcid»
«Tornar així és com jugar a casa», reconeixia el ‘showman’ català durant els últims dies de l’enregistrament de la ficció al barri barceloní de Sarrià. «Ha sigut un retorn plàcid, però també una mica exigent, perquè havia d’entrar suau i presa, rodanten plena onada de calor», feia broma l’expresentador de ‘Futuro imperfecte’caracteritzat per al seu personatge, el doctor Estrada, amb un vestit de màniga llarga, ja que la sèrie s’ambienta a la tardor.
«Amb aquests companys és meravellós, és com tornar a un lloc on has sigut feliç i tornar a ser-ho de nou, disfrutant i amb el guió somiat», comenta Buenafuente. El ‘showman’ confessa que es va quedar amb ganes de més després de la primera temporada de la sèrie.
«Em feia pena no seguir»
«Va ser una experiència meravellosa que vaig viure com un regal que em va fer el meu amic i em feia pena no seguir. Ha trigat una mica, però hem seguit», valora el ‘showman’. «Crec que l’expansió que fa la sèrie, la nova aventura, és molt maca», comenta sobre aquesta segona temporada, on el seu personatge «continua apostillant i fent tot el que feia aquest senyor incorrecte, però ara una miqueta més».
A ‘El otro mundo’ Buenafuente no només coincidirà amb Berto. Un dels fitxatges dels nous episodis és Sílvia Abril, que curiosament interpretarà la seva filla.
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